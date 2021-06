Governo de Goiás abre seleção para contratação de professores temporários

O Governo de Goiás publicou, nesta quinta-feira (24), edital de processo seletivo para criar um banco de habilitados com 13.534 vagas para a contratação de professores temporários na Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A seleção é conduzida pela Secretaria da Administração (Sead), por meio da Escola de Governo, e as inscrições podem ser feitas de 30 de junho a 13 de julho, acessando o site selecao.go.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 20,00.

O processo seletivo ocorre por meio de análise curricular para atuação em uma das escolas de educação básica dos 246 municípios goianos, com remunerações que variam entre R$ 1.219,05 e R$ 2.887,50. Serão selecionados profissionais das áreas de Administração, Artes, Ciências/Biologia, Educação Física, Ensino Religioso, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Informática, Intérprete, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Pedagogia, Química e Sociologia. Do total de vagas, 5% serão destinadas para candidatos com deficiência.

Para se candidatar, o interessado deve, como requisito mínimo, ter graduação concluída ou em andamento, preferencialmente na modalidade de licenciatura, na área da função escolhida, devidamente autorizada e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Os requisitos da função poderão ser comprovados no momento da contratação. Após a publicação do resultado final, à medida que forem convocados, os escolhidos serão entrevistados, com o objetivo de conferir, avaliar e validar os documentos.

O Banco de Habilitados será utilizado sempre que for necessário convocar um novo profissional para atender as demandas da Secretaria de Estado da Educação. Com esse processo seletivo, o Estado de Goiás regulamenta a contratação dos servidores, que podem ser convocados até 2025, e garante que todos os estudantes terão profissionais capacitados em sala de aula.