Sedi apresenta propostas para Transporte Público da Região Metropolitana

O secretário de Desenvolvimento e Inovação, Marcio Cesar Pereira, apresentou projetos do Governo do Estado para melhoria do transporte público coletivo de passageiros na Região Metropolitana de Goiânia. As propostas foram mostradas durante encontro virtual “Diálogo Público” promovido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), na manhã desta terça-feira (22), ocasião em que o secretário representou o governador Ronaldo Caiado.

Durante o encontro, o secretário traçou um panorama entre o crescimento da população na Grande Goiânia e as mudanças realizadas na gestão do transporte público desde a década de 1970, com a criação do corredor do Eixo Anhanguera. “Goiânia cresceu, se expandiu para cidades vizinhas e o transporte público de passageiros não conseguiu acompanhar”, afirmou.

Dentre as propostas para o futuro, Marcio Pereira destaca o investimento em tecnologia, com a implantação e reforma de corredores exclusivos, eixos do transporte e terminais de integração, além da instalação de pontos de ônibus inteligentes, com Wi-fi público, carregadores USB, câmeras de segurança e sistema fotovoltaico. Outra ideia é criar tarifas flexíveis, de modo a baratear o custo para o passageiro e incentivar o uso dos ônibus.

O evento Diálogo Público objetiva a melhoria de políticas públicas, como a mobilidade urbana, visando a entrega de mais qualidade, eficiência e segurança à sociedade destinatária.