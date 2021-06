Tribuna Política | Afago de Meirelles fortalece ainda mais Lissauer no plano estadual

A decisão do PSD em realizar visita ao deputado Lissauer Vieira (PSB) durante agenda do secretário da Fazenda de São Paulo e pré-candidato ao Senado por Goiás, Henrique Meirelles (PSD), e do presidente nacional do partido, o ex-ministro Gilberto Kassab, na sexta-feira em Goiânia, credenciou ainda mais o atual presidente da Assembleia Legislativa para estar em alguma das chapas majoritárias nas eleições do próximo ano, provavelmente como vice-governador, ou a um segundo projeto, o de deputado federal. Lissauer manifesta o desejo de deixar seu atual partido para se filiar a outro e é cobiçado pelos maiores do estado, a exemplo do DEM do governador Ronaldo Caiado e do MDB de Daniel Vilela e Gustavo Mendanha, dentre outros. O próprio PSB, conforme declarou seu presidente regional, deputado Elias Vaz, em entrevista ao Tribuna do Planalto, tenta manter o nome de Lissauer em seus quadros, devido a sua grande representação em região estratégica eleitoralmente, o Sudoeste goiano. Segundo um pessedista, a agenda à Alego foi mais pelo político que pelo presidente da Casa.

Vapt

Em homenagem recebida na Associação Goiana dos Municípios, no ocaso da presidência do aliado Paulo Sérgio de Rezende (PSDB), o Paulinho, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) lembrou de sua atuação municipalista e citou o Vapt Vupt dos Prefeitos.

Vupt

O programa foi criado por ele em seu terceiro governo para atender às demandas de prefeitos que eram recebidos em grupos pelo próprio governador, que já, no encontro, despachava com secretários, também presentes, as pautas.

Boca de siri

Marconi ensaiou volta aos debates, no início do ano, com vídeos publicados em suas redes sociais para fazer críticas à gestão de Ronaldo Caiado (DEM) e defender seus governos, mas, ultimamente, tem se limitado a postar prints de matérias publicadas pela imprensa.

Ex-tucano

Prefeito de Goianira, Carlão da Fox (DEM) conseguiu consenso com o colega de partido Wilson Tavares, prefeito de Gameleira, e será o presidente da AGM, com a condição de se desligar no início do próximo ano, já que pretende disputar mandato de deputado federal.

Um ou outro

Quem não gostou da notícia foi Wilder Morais (PSC), amigo e aliado de Carlão. Bem avaliado na gestão, o prefeito seria um dos principais canalizadores de votos para Wilder caso ele opte por disputar mandato de deputado federal.

Bateu o pé

No entanto, Wilder insiste em disputar o Senado, onde ficou por seis anos. As apostas é de que ele não desistirá nem se for preterido no grupo caiadista, a exemplo de 2018, quando deixou a base de Marconi, depois de perder a vaga para Lúcia Vânia (PSB). Foi candidato ao Senado na chapa de Caiado, que elegeu Jorge Kajuru (PSB).

Patriota

O presidente do Patriota em Goiás, Jorcelino Braga, integrou o grupo que teve vitória depois de a Convenção Nacional afastar o presidente da sigla, Adilson Barroso, por 90 dias, por ele ter promovido mudanças e negociar, sem ouvir demais membros do partido, a filiação da família Bolsonaro.

Anfitrião > Vilmar Rocha (PSD) foi o organizador e, logicamente, o anfitrião da visita do presidente nacional Kassab e da nova aquisição do partido, Meirelles, a Goiás. O evento foi de certa forma um presente ao ex-deputado federal, um dos fundadores do partido que comemorou em abril 10 anos de fundação. Na foto, a vista a Caiado no Palácio das Esmeraldas, um dos críticos mais ferrenhos, à época, à criação do PSD, que praticamente esvaziou o DEM nacionalmente. Nas redes sociais, o governador citou apenas que recebeu “o amigo Henrique Meireles, acompanhado de lideranças de Goiás.”

Fogo amigo

No DEM caiadista já aparecem lamentações de pré-candidatos a deputado estadual que se dizem vítimas de fogo amigo e de serem atropelados por colegas no trabalho de viabilizar candidatura para o próximo ano.

Baixo clero

As reclamações, segundo aliados, partem principalmente dos que não têm cargos expressivos, ou nenhum, no governo e se sentem em desvantagem em relação aos que ocupam posições no primeiro ou segundo escalões.

Fogo, amigo

Um articulador do núcleo político do partido revela que a situação é monitorada, normal e controlável, principalmente em atenção aos enciumados com espaços dados a alguns novatos do DEM. Ele observa que há ainda o fogo cruzado.

Separados

Nas pré-candidaturas a deputado federal pelo DEM também existem rixas eminentes. Um dos atuais, Zacharias Calil, diz a fonte à Tribuna Política, já teve melhor relação política e pessoal com o governador. Zacharias quer ser senador.

Na pauta

A 10ª edição do Relatório de Mídia Digital do Instituto Reuters mostra que o Brasil é o sétimo país na lista quanto à confiança no jornalismo. A pesquisa mostra que 54% da população confia nos veículos das mídias tradicionais e profissionais.

NF x CTPS

O Ministério Público do Trabalho em Goiás promove campanha contra a chamada pejotização nos contratos de profissionais da área da saúde. As peças acusam o ato de não assinar a carteira de trabalho desses profissionais como “fraude que fere os Direitos Trabalhistas”.

Magistratura

Os deputados federais Major Vitor Hugo (PSL), José Mário Schreiner (DEM), Zacharias Calil (DEM), Delegado Waldir (PSL), Lucas Vergílio (SD), Célio Silveira (PSDB) e Flávia Morais (PDT) participaram, individualmente, na última semana, de reunião com a presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, Patrícia Carrijo. O tema foi a reforma administrativa, que tramita na Câmara.

1 Aclamação

Daniel Vilela e Paulo Cezar Martins entraram em acordo por chapa única na eleição para o diretório regional do MDB. Atual presidente, Daniel será aclamado no dia 2 de julho.

2 Conformado

Daniel ressaltou que foi um consenso importante de unidade para o partido e que o ato contemplará pessoas que estiveram ativas e atuantes nesse debate interno.

3 Governo

Paulo Cezar voltou a defender que o MDB vai buscar candidatura própria ao governo do estado em 2022, e disse que essa união resultará no fortalecimento do partido.