Prazo para prestação de contas do Covid-19 termina amanhã

Os recursos públicos destinados aos municípios para a gestão da Pandemia de Covid-19 têm merecido uma atenção especial dos órgãos de controle, em razão da flexibilização da legislação das compras governamentais. Foi traçado um plano de ação específico para orientar e fiscalizar as despesas realizadas pelo município para o enfrentamento do novo coronavírus, para dar transparência a esses gastos.

A Megasoft, empresa de software de gestão pública, disponibilizou a seus clientes uma nova funcionalidade em seu sistema que permite o envio das informações relativas às receitas e despesas executadas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus por meio da plataforma Colare.

A nova funcionalidade atende a Instrução Normativa número 5/2021, do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), que determinou que, na prestação das contas anuais do exercício financeiro de 2020 sejam encaminhadas para análise do tribunal as informações relativas às receitas e despesas executadas para o enfrentamento da pandemia do de Covid-19. “A ferramenta está totalmente alinhada para cumprimento das exigências e obrigações do município”, informa a diretora da Megasoft, Emília Andrade.

O prazo final para envio e homologação dos dados é amanhã, 30 de junho de 2021. Entre os prefeitos que já concluíram o envio por meio do sistema da Megasoft estão o de Professor Jamil, Cromínia e Mairipotaba. De acordo com o prefeito de Professor Jamil, Ney Novaes, a equipe da Magasoft foi reunindo os dados de receitas e despesas realizadas no enfrentamento da pandemia, já prevendo a necessidade de prestação de contas específica. “Quando o TCM solicitou, os lançamentos foram feitos de forma eficiente. Nós preparamos, com antecedência, os dados, isso que possibilitou essa agilidade no envio”, afirma o prefeito.