Trabalhadores do transporte coletivo são incluídos no grupo prioritário de vacinação

Trabalhadores do transporte coletivo foram incluídos no grupo prioritário para receber a vacina contra o novo coronavírus. Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de trabalho ou crachá, ou contracheque com documento de identidade ou carteira de sócio dos sindicatos de transportes (categoria profissional) ou cooperativas. É necessário agendamento pelo aplicativo da prefeitura 24 horas.

Podem se vacinar profissionais que atuam na manutenção de veículos e maquinários, nas operações (motoristas, cobradores, fiscais, etc.) e dos serviços administrativos. As orientações sobre a vacinação e a divisão das doses por unidade federativa estão no novo informe técnico do Ministério da Saúde.

Apesar dessa inclusão ocorrer agora no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, em alguns estados e municípios essas categorias já estavam sendo imunizadas por iniciativa das gestões locais. O documento reforça que mesmo após receber a vacina medidas não farmacológicas de prevenção devem ser mantidas, como uso de máscara, distanciamento social, e higienização das mãos e objetos.