Governo de Goiás entrega novas instalações da PM, homenageia policiais que buscaram Lázaro Barbosa

No primeiro compromisso, nesta quinta-feira (1º/7), às 9h, governador inaugura reforma do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar. Às 14h, anuncia pacote de medidas para cooperativismo goiano. Às 15h20, apresenta iniciativa voltada para planejamento do desenvolvimento industrial de Goiás

O governador Ronaldo Caiado inaugura nesta quinta-feira (1º/7), às 9h, a reforma do quartel do Comando de Missões Especiais (CME) da Polícia Militar, no setor Marista. Durante a solenidade, ele agradecerá as forças de segurança pública que participaram da operação de busca e captura do fugitivo Lázaro Barbosa.

Às 14h, o governador é convidado da Semana do Cooperativismo, no espaço Inovacoop Goiás. No evento, anunciará um pacote de medidas para o fortalecimento do cooperativismo no Estado. Celebrada no início de julho, a Semana do Cooperativismo acontece até o próxmo sábado (3/7).

Já às 15h20, lança o projeto AgreGO, em parceria com o Fórum de Entidade Empresarial (FEE). O objetivo da iniciativa é planejar o fortalecimento da indústria no Estado. O evento acontece no Salão Dona Gercina do Palácio das Esmeraldas, onde será assinado um termo de cooperação entre o governo estadual e as entidades empresariais.