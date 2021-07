FLUXO DE FIÉIS EM DIREÇÃO À ROMARIA DO DIVINO, EM TRINDADE, CAI 98% NO PRIMEIRO FINAL DE SEMANA

O fluxo de fiéis em direção à Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, caiu 98% no primeiro final de semana da principal festa religiosa do Centro-Oeste, que este ano está sendo virtual. Medida preventiva insere-se nas ações de combate à Covid-19.

O monitoramento eletrônico em 2019, última edição da romaria presencial, apontou a entrada de 675 mil romeiros no primeiro final de semana. No mesmo período de 2021, o número foi de, apenas, 947 fiéis.

A redução no número de visitantes é resultado da ação conjunta entre Prefeitura de Trindade, Governo do Estado e Igreja Católica, responsável pela programação da Romaria Virtual 2021.

Seis barreiras sanitárias foram implantadas com o apoio das Polícias Militar, Rodoviária Estadual, Civil e Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos da prefeitura.

Na manhã desta segunda-feira (28/06), o prefeito Marden Júnior visitou barreiras para cumprimentar funcionários e policiais. Ele destacou a “grande conscientização e adesão à Romaria Virtual”, ao comentar os números da Central de Monitoramento.

Este ano, o controle é severo para evitar o acesso de excursões e caravanas de turistas em Trindade, o que está proibido por decreto municipal. “O que mais queremos é finalizar a semana de Romaria Virtual com bênçãos do Divino Pai Eterno para que no ano que vem possamos estar todos aqui, com muita saúde”, diz o prefeito. Ele visitou barreiras do Portal da Fé, saídas para Abadia de Goiás (GO-465), Campestre (GO-050) e Santa Bárbara (GO-060).