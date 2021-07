Goiânia realiza Dia D da vacinação contra Influenza neste sábado

A Prefeitura de Goiânia realiza neste sábado (3) o Dia D da Influenza. A mobilização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é direcionada aos três grupos prioritários elencados pela campanha e acontece em 65 unidades de saúde mais o Centro Municipal de Vacinação (CMV), das 08h às 17h.

A influenza é causada pelo vírus H1N1, infecção viral aguda do sistema respiratório altamente contagiosa. A vacina, então, previne o surgimento de complicações decorrentes da doença. A campanha teve início no dia 12 de abril, contemplando 16 grupos diferentes em três etapas, e termina em 09 de julho.

Até o momento, 255.535 pessoas já foram vacinadas, representando 47,1% de cobertura vacinal. Os postos de referência para a mobilização foram distribuídos por todas as regiões da capital. Mesmo pessoas enquadradas nas duas primeiras etapas e que ainda não tenham se vacinado podem se dirigir àquele mais próximo, sem necessidade de agendar.

Importante frisar que, como as campanhas de vacinação contra a gripe e Covid-19 são concomitantes, parte do público alvo de amanhã também se enquadra na lista de pessoas vacinadas contra o novo Coronavírus. Assim, é preciso respeitar o intervalo mínimo de 14 dias entre as duas vacinas.

“O sistema imunológico da pessoa vacinada contra o Influenza trabalha para que ela não desenvolva formas graves da doença e, assim, não fique debilitada. Em tempos de pandemia, essa proteção é fundamental para evitar também formas graves da Covid-19, reduzindo os riscos de internação”, explica Durval Pedroso, secretário municipal de Saúde.

Veja quais são os grupos que podem se vacinar neste sábado, em Goiânia:

Crianças (6 meses a menores de 6 anos)

Gestantes

Puérperas

Povos indígenas

Trabalhadores da saúde

Idosos com 60 anos ou mais

Professores

Comorbidades

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de Transporte

Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso

Trabalhadores Portuários

Forças de Segurança e Salvamento

Forças Armadas

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade

População privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas

A lista completa com os locais de vacinação pode ser visualizada na página do Imuniza Gyn H1N1, no site oficial da Prefeitura.