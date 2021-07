Prefeitura libera mais 1560 pernoites em Hotel Solidário

Nesta sexta-feira (2/7), o prefeito Rogério Cruz autorizou a liberação de 1650 pernoites gratuitos, com alimentação, para pessoas desabrigadas em um hotel da cidade. Cruz atendeu requerimento do presidente da Câmara, Romário Policarpo, que veio ao encontro das medidas de reforço do trabalho de assistência social que o município desenvolve junto a essas populações vulneráveis.

A Hospedagem Social foi proposta pela equipe técnica da Diretoria de Proteção Social Especial da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social visando diminuir a propagação Coronavírus durante a pandemia. O projeto voltado para o isolamento social da população em estado de vulnerabilidade social, contaminados ou não já ofereceu 3.360 estadias com pernoite, almoço, jantar e café da manhã sem nenhum custo. As hospedagens se iniciaram na primeira quinzena do mês de março.

Agora o município passa a oferecer pernoite às pessoas em situação de rua ou que necessitarem.

Segundo o secretario Zé Antonio, da Sedhs, a equipe de Abordagem Social do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP) faz essa triagem todos os dias. “Infelizmente, nem todo mundo aceita a ajuda que oferecemos. É um trabalho de convencimento diário”, comenta o secretário.

Na semana em que os termômetros registraram quedas acentuadas de temperatura em Goiânia, a Prefeitura de está nas ruas reforçando os serviços de apoio às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social distribuindo alimentos, máscarase cobertores e oferecendo acolhida.

Cerca de 150 pessoas em situação de rua receberam cobertores em uma ação liderada pela primeira-dama Thelma Cruz nesta semana.

O Centro POP que também distribui todos os dias centenas de refeições para os moradores em situação de rua e faz encaminhamentos para atendimento de saúde.

Uma nova ação motivada pelas baixas temperaturas deve acontecer em breve. “Estamos preparando agora a campanha do agasalho. Tenho certeza que todos têm alguma peça em casa, em bom estado, que pode ser doada para quem sofre com o frio nas ruas. Vamos envolver todos nessa corrente de solidariedade”, anunciou Thelma Cruz.