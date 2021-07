Teatro Goiânia recebe concerto de celebração do 79º Batismo Cultural de Goiânia

Evento será virtual, neste domingo, com apresentação da Orquestra Sinfônica de Goiânia e da cantora Maíra Lemos. A iniciativa é uma realização da prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria municipal de Cultura, com apoio do governo do Estado e Secult Goiás

O Teatro Goiânia, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), será palco neste domingo, 4 de julho, às 11 horas, de um concerto em celebração aos 79 anos do Batismo Cultural de Goiânia. O espetáculo será abrilhantado pela Orquestra Sinfônica de Goiânia (OSGO), com participação especial da cantora Maíra Lemos, e transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Orquestra Sinfônica.

A iniciativa é uma realização da prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria municipal de Cultura, com apoio do governo do Estado e Secult Goiás.

A apresentação ocorrerá com uma formação reduzida de cordas, sopros e percussão, observando rigorosamente todos os cuidados e recomendações das autoridades sanitárias.

Apesar da orquestra já estar realizando eventos presenciais em igrejas da capital, esse evento será no formato online, tendo em vista que o espaço onde ocorrerá o concerto, o Teatro Goiânia, não está autorizado ainda a receber o público.

Sob a regência do maestro Eliseu Ferreira, o programa do concerto será dividido em duas partes. A primeira é composta por obras do saudoso maestro Joaquim Jayme e arranjos orquestrais de músicas tradicionais goianas tais como Só (Ana Tocantins), Noites Goianas (Joaquim Santana) e Balada Goiana (Félix de Souza).

A segunda parte terá a participação da cantora Maíra Lemos interpretando as músicas Meu Coração (João Caetano), De Dois (Gustavo Veiga) e os clássicos internacionais Memory (Andrew Lloyd Webber) e May Way (Claude François-Jacques Revaux). Os Arranjos orquestrais foram elaborados especialmente para esse evento, pelos maestros Sidney Ricardo e Eliseu Ferreira.