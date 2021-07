Goiânia divulga estratégia de vacinação da próxima segunda-feira

Atendimento ocorre em 20 postos fixos, por agendamento, e drive thru do Passeio das Águas por demanda espontânea

A Prefeitura de Goiânia continua com a vacinação contra a Covid-19 na próxima segunda-feira (5/7). O município disponibiliza 21 postos, sendo 20 fixos na modalidade pedestre, por agendamento, e o drive thru do Shopping Passeio das Águas, sendo este por demanda espontânea. A estratégia atende pessoas sem comorbidades a partir de 44 anos e grupos prioritários.

Pessoas a partir de 44 anos, sem comorbidades, e grupos prioritários podem agendar o atendimento em 19 unidades de saúde e Área I da PUC pelo app Prefeitura 24 horas. Nestes postos, está disponível apenas a modalidade pedestre, das 8h às 17h. Lembrando que, nos grupos prioritários, estão incluídos profissionais da imprensa e lactantes com bebês de até seis meses.

O drive thru do Shopping Passeio das Águas abre apenas para pessoas a partir de 44 anos, sem comorbidades. Lá, a vacina é aplicada das 8h às 15h, sem necessidade de agendamento. Idosos que estejam com a segunda dose atrasada, gestantes e puérperas sem comorbidade podem dirigir-se ao Ciams Dr. Domingos Viggiano (Ciams Jardim América), também sem agendamento.