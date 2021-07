Novo carregamento de vacinas chega a Goiás neste sábado (3)

O governador Ronaldo Caiado anunciou nas redes sociais a chegada de um novo carregamento de vacinas contra Covid-19 a Goiás. Na madrugada de sábado (3), serão 76.050 imunizantes da Pfizer. No mesmo dia, às 11h30, mais 98.750 doses da Astrazeneca desembarcam no Estado. As vacinas da Pfizer serão utilizadas para a aplicação de primeira dose. Já as da Astrazeneca, para segunda dose.