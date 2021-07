Tribuna Política | PT pode abrir mão de candidatura ao governo de Goiás por projeto nacional em apoio a Lula

Com tradição de sempre ter candidato próprio ao governo em Goiás, o PT poderá, no próximo ano, segundo o deputado federal Rubens Otoni, participar de composição local em virtude de, se porventura houver uma união nacional, apoio a uma candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República. “O PT em Goiás tem todas as condições e está preparado para lançar candidatura ao governo. Se houver algum candidato de outro partido disposto a somar conosco no projeto nacional, é natural a abertura para dialogarmos também no estado”, afirma o deputado, que está em seu quinto mandato federal pelo partido.

Confiança?

Ronaldo Caiado (DEM) deu a seu vice, Lincoln Tejota (Cidadania), a condução do Goiás de Resultados, e, ultimamente, não tem participado das reuniões, segundo membros da equipe do programa.

Dinheiro em caixa

Na Goinfra, o presidente Pedro Sales fez reunião com a equipe específica de elaboração e finalização de projetos para as obras. Cobrou agilidade do setor, por estar atrasando investimentos.

Crédito…

Alysson Lima (SD) fez barulho com o cartão corporativo concedido pelo governo do estado aos secretários. Aqui só muda o nome: é o “fundo rotativo”, escreveu em suas redes sociais. O saldo mensal é de R$ 80 mil, em média.

… ou débito?

Os gastos são secretos ou sigilosos. O deputado afirmou que vai acionar o MP e entrar com ação na Justiça para que todos os gastos, desde o início do governo, sejam disponibilizados no Transparência.

Sim

No primeiro semestre do ano a Assembleia Legislativa apreciou 53 vetos do governador a proposições aprovadas pelos deputados. Foram mantidos 46 deles e rejeitados sete: seis integralmente e um parcialmente.

Números

O presidente Lissauer Vieira (PSB) avaliou como “positiva a produtividade apresentada pelos parlamentares”, que apreciaram 1.069 processos legislativos. O maior número foi o de requerimentos: 866.

Cadê

Vereadores da oposição ao prefeito Rogério Cruz (Republicanos) reclamam que não estão claros os motivos pelos quais a prefeitura de Goiânia adiou para o segundo semestre o envio do Plano Diretor para a Casa.

Legalidade

No Paço, os bastidores dão conta de que a prefeitura quer, primeiramente, responder às consultas do MP-GO e da Defensoria Pública, e que vão usar o tempo do recesso para isso.

Aparecida

Termina no sábado, 10, a chance de o contribuinte registrar imóvel em Aparecida de Goiânia com descontos na alíquota de ITBI. A margem, de 2,5%, caiu para 1%, podendo ser parcelado em até 10 vezes. Mas até 9 de agosto o imposto se manterá reduzido, mas a 1,5%.

FRIO > A Prefeitura de Goiânia realizou força-tarefa, envolvendo várias secretarias, para entregar agasalhos, máscaras e itens de higiene à população em situação de rua, desde que as temperaturas registraram queda na capital. Marmitas e lanches também estão sendo entregues todos os dias. A prefeitura lembra que o Centro POP e o Hotel Solidário continuam acolhendo essas pessoas, além de oferecer diversos serviços voltados à saída das ruas

MDB

Com chapa única na disputa e liderada pelo atual presidente Daniel Vilela, o MDB renovou na sexta-feira o mandato para o Diretório Regional, para mais dois anos.

E o nome?

O consenso por chapa única foi acordado com o deputado Paulo Cézar Martins, que chegou a registrar chapa, com a condição de o partido ter candidatura própria ao governo. Daniel, no entanto, disse, durante a votação, que “não é o momento.”

Canedo

O prefeito Fernando Pellozo (PSD) promoveu mudanças em seu secretariado. Houve movimentação na Educação, Governo e no Instituto de Assistência Médica dos Servidores Públicos. A parte política será comandada por Mara Alves, nova titular no Governo.

Louvor

Vereadores da base de apoio a Rogério Cruz (Republicanos) saíram em defesa da suspensão do empréstimo de R$ 780 milhões com a Caixa, anunciada pelo prefeito. O dinheiro era para troca do asfalto de mais de 600 quilômetros de ruas e avenidas da capital, uma das últimas ações feitas pela gestão de Iris Rezende (MDB).

Sem mandato…

Sobrou para Iris, quando Thialu Guiotti (Avante) definiu o contrato como “horroroso” e disse que a quebra “deveria ter sido tomada lá atrás”.

Beatle

A Câmara de Goiânia votará na terça-feira, 3, o reconhecimento da Confraria de Carros Antigos como a comemoração oficial do Dia Nacional do Fusca na capital. O projeto é do vereador Lucas Kitão (PSL).

Golpe

O TRE de Goiás alerta para golpes praticados contra eleitores que buscam pelo documento de quitação eleitoral. Sites falsos, que aparecem nas buscas feitas na internet, cobram, ilegalmente, pela emissão. É golpe. A certidão é gratuita e deve ser emitida no site tre-go.jus.br.

1 TCM

Tomada de Contas Especial feita pelo TCM-GO em Novo Gama manifestou pela irregularidade em compra de produtos de limpeza feita pela prefeitura, nos anos de 13 e 14.

2 Erário

Foram apontadas práticas de gestão ilegal, superfaturamento, violação dos princípios da moralidade, isonomia e economicidade e a falta de idoneidade dos licitantes.

3 Multa

Somadas, as multas chegam a R$ 55 mil, e os débitos solidários ultrapassam os R$ 7 milhões. O voto foi do conselheiro-substituto Irany de Carvalho Júnior.