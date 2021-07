Contribuinte já pode pagar tributos via PIX

O PIX, que já faz parte do cotidiano de pagamentos de milhares de pessoas, está facilitando também a vida de quem paga tributos municipais nas cidades de Guaraí, em Tocantins e Três Ranchos em Goiás.

O prefeito José Fabian, da cidade goiana, explica que os pagamentos de impostos agora podem ser feitos a partir da leitura do código QR-Code do PIX. “Todos os boletos da prefeitura, IPTU, ISSQN e demais, estão sendo emitidos com o QR-Code”, explica ele.

A nova forma de pagamento está em funcionamento desde o ano passado e, rapidamente, mudou a forma de fazer transferências e pagamentos. “Agora, já é possível que o contribuinte realize também os pagamentos das suas obrigações tributárias em qualquer dia e hora sem ter que se dirigir às instituições conveniadas do órgão, facilitando assim a gestão dos recursos do ente público”, afirma a diretora da Megasoft, Emília Andrade.

Segundo ela, logo que o PIX entrou em funcionamento a empresa de software de gestão pública rapidamente iniciou os trabalhos para realizar a integração do sistema da empresa com a nova tecnologia. Em maio de 2021, o sistema MegaAdmWeb concluiu a primeira integração com o sistema do Banco do Brasil para que os municípios também pudessem optar pelo PIX para recebimentos dos tributos municipais.

Código de barras e QR Code

O Banco do Brasil possui uma Solução de Arrecadação Integrada ao PIX para os entes públicos que são clientes do banco. Essa solução permite receber tributos e taxas diversas através da emissão de guias não compensáveis, com código de barras e QR Code padrão PIX.

“Agora, as prefeituras clientes Megasoft que possuem convênio com o Banco do Brasil podem configurar no Sistema MegaAdmWeb a disponibilização do pagamento de um Documento Único de Arrecadação Municipal (Duam) via PIX”, comemora a diretora.

Para o contribuinte usar o PIX como meio de pagamento de um Duam, ele não precisa fazer nenhum cadastro ou baixar nenhum aplicativo que não seja o do seu próprio banco. O pagamento é realizado diretamente no aplicativo de sua instituição bancária, sendo necessário apenas que o app ofereça esse meio de pagamento.

“Uma vez o app do banco instalado e a funcionalidade do PIX habilitada, basta que o contribuinte, de posse do Duam, faça a leitura do código QR-Code do PIX e conclua o pagamento com sua senha bancária”, explica Emília. Facilidade para o contribuinte que tem reflexo nos cofres da prefeitura, afirma a diretora.