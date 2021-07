Goiânia aplica segunda dose em pessoas agendadas para o mês de julho

A Prefeitura de Goiânia começa a aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nas pessoas agendadas para este mês de julho. Nesta quarta-feira (7), receberão o reforço quem está agendado para a segunda dose de AstraZeneca no dia 12/07. Pela manhã, serão atendidos quem tem nomes com iniciais de A a L e, à tarde, com iniciais de M a Z.

Na quinta-feira (8), será a vez de quem está agendado para o dia 13/7 e na sexta (9) serão os aprazados para os dias 14 e 15/7, valendo a mesma divisão: pela manhã pessoas com iniciais de A a L e à tarde de M a Z.

É importante ressaltar que a ação de adiantar a aplicação da segunda dose é totalmente segura e a SMS segue as recomendações e critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde para realização da vacinação.

Para atender esse público foram disponibilizados sete locais, sendo cinco escolas, a Área I da PUC e um salão comunitário. Atendimento das 8h às 16h, sem agendamento.

Confira os locais de vacinação:

Segunda dose (AstraZeneca): Atendimento na modalidade pedestre, sem agendamento, das 8h às 16h:

Escola Municipal Francisco Matias

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante

Escola Municipal Coronel José Viana

Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

Escola Rotary Goiânia Oeste

Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I)

Área I da PUC Goiás

Primeira dose

Goiânia continua aplicando a primeira dose em pessoas sem comorbidades a partir de 44 anos e grupos prioritários em 16 pontos nesta quarta-feira (07). Não haverá drive thru no Shopping Passeio das Águas porque há doses somente da vacina Pfizer que só pode ser aplicada em unidades de saúde. A SMS informa que todas as vagas destinadas para agendamento já foram preenchidas.

Primeira dose: atendimento na modalidade pedestre, das 8h às 17h, por agendamento:

CIAMS Novo Horizonte

CSF Pq Santa Rita

CSF Residencial Itaipu

CSF Vila Mutirão

CS Cidade Jardim

CSF Leste Universitário

CSF Crimeia Oeste

Ciams Urias Magalhães

CSF São Francisco

CSF Vera Cruz II

CS João Braz

CSF Cerrado IV

UPA Chácara do Governador

UPA Novo Mundo

CSF Recanto das Minas Gerais

CS Parque Amazônia

UPA Jardim América

Gestantes sem comorbidades, puérperas (até 45 dias após o parto) residentes em Goiânia e idosos com segunda dose em atraso continuam sendo atendidos no Ciams Dr. Domingos Viggiano (antigo Ciams Jardim América), sem agendamento. Para informações detalhadas para qualquer um dos dias e dos grupos, basta acessar o site https://www.goiania.go.gov.br/imunizagyn/.