Goiânia divulga locais de vacinação para esta quinta-feira, 8

A Prefeitura de Goiânia determina 16 unidades de saúde para aplicação da primeira dose contra a Covid-19 nesta quinta-feira (8). O atendimento será feito por agendamento via aplicativo Prefeitura 24 horas, com vagas disponibilizadas na manhã desta quarta-feira.

Do total de doses, 70% segue para população sem comorbidade a partir de 44 anos e 30% para os grupos prioritários. Não haverá atendimento no drive thru do Shopping Passeio das Águas.

Na quinta-feira, também segue a aplicação da segunda dose da Astrazeneca para pessoas a partir de 62 anos, cujo prazo marcado no cartão de vacinação está para 13/7. Pela manhã, são atendidas pessoas com iniciais de A a L e, à tarde, de M a Z. Para atender esse público foram disponibilizados sete locais, sendo cinco escolas, a Área I da PUC e um salão comunitário. Atendimento das 8h às 16h, sem agendamento.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que a quantidade de doses destinadas aos grupos prioritários esgotam-se rapidamente, uma vez que estão restritas a 30% do total recebido pela Prefeitura de Goiânia.