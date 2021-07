Meirelles abre estudos da Câmara dos Deputados sobre a retomada econômica

Convidado pelo deputado federal Francisco Júnior (PSD-GO), o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, abre nesta quinta-feira, dia 08, os estudos que serão desenvolvidos pela Câmara dos Deputados sobre as medidas para a recuperação da economia do País.

Com o tema “Retomada Econômica e Geração de Emprego e Renda no Pós-Pandemia”, a análise será realizada pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) do legislativo, que fará a primeira audiência pública com o objetivo de ouvir os mais diversos setores e os especialistas para identificar os segmentos que terão uma retomada sustentável e os que deverão ter maior incentivo por parte do poder público.

Para o deputado, com todas as mudanças e as transformações que estão sendo provocadas pela pandemia em todo o mundo, a experiência do ex-ministro da Fazenda dará um importante norte para o início dos trabalhos. “Meirelles é um dos grandes responsáveis pela economia paulista ter crescido mais que a do País em 2020. Queremos ouvir sua experiência, inclusive sobre o mercado global, e as medidas atuais que estão sendo tomadas. Além disso, por ser mestre em Economia e Administração, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Meirelles terá muito o que compartilhar conosco”, destaca Francisco Júnior.

Com toda a nova agenda instituída pela covid-19, a previsão é que o estudo debata questões em que a Câmara dos Deputados terá papel primordial nas discussões, como as reformas em curso, os novos parâmetros para os programas de transferência de renda ao cidadão, o repasse de recursos a estados e municípios pelo Tesouro Nacional, os mecanismos para passar confiança e segurança jurídica ao investidor, novos modelos de privatizações das estatais, entre outros pontos.