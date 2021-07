Agro é responsável por 81% das exportações goianas de janeiro a junho de 2021

No acumulado de 2021, o agronegócio respondeu por 81% do total exportado por Goiás, conforme apontam os dados divulgados pelo Comex Stat, do Ministério da Economia e compilados pela Gerência de Inteligência de Mercado da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). De janeiro a junho deste ano, foram registrados US$ 3,85 bilhões em exportações do setor. Só no último mês, o Estado exportou US$ 719,43 milhões em itens do agro.

O complexo soja é destaque no ranking, representando 55,7% das exportações totais no primeiro semestre de 2021, com US$ 2,7 bilhões. Carnes correspondem a 16,3% do exportado no acumulado, com US$ 777,6 milhões. Complexo sucroalcooleiro vem em seguida, com 3,3%, em um total de US$ 156,3 milhões. A China foi o país que mais comprou produtos agropecuários goianos nos primeiros meses de 2021 (US$ 2,76 bilhões), seguida por Tailândia (US$ 147,83 mi), Países Baixos (US$ 114,77 mi).

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça, comenta que a vocação agropecuária goiana, atrelada aos investimentos do Governo de Goiás, impulsionam o setor a alcançar resultados cada vez mais significativos. “Temos batido recordes ano após ano, com aumento de produtividade e a qualidade dos produtos reconhecida internacionalmente. Isso pode ser comprovado ao analisarmos os dados referentes às exportações goianas, referência em todo o País. Sem dúvidas, o agronegócio tem papel fundamental quando se fala em balança comercial, sendo o principal pilar econômico do Estado de Goiás”, afirma.