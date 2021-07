Caixa d’água cai sobre casa em Senador Canedo

No início da manhã desta quinta-feira, 08, houve um acidente com o reservatório de água do Campo Trajano, do sistema Sanesc. O reservatório, com capacidade de armazenamento de 1 milhão de litros, caiu, feriu uma pessoa e danificou alguns imóveis no local. O prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo, e o presidente da Sanesc, Cainã Teodoro, foram até no local desde cedo prestando assistência às pessoas atingidas pelo acidente e tomando as devidas providências.

Em nota, a prefeitura de Senador Canedo, informou que um rapaz de 18 anos ficou ferido pelos escombros da casa em que estava, e seu estado é grave. “Ele foi resgatado pelas equipes de salvamento e chegou na UPA de Senador Canedo por volta de 10h37, quando recebeu os primeiros atendimentos e, em seguida, foi levado de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol)”.

A caixa de água foi inaugurada no dia 18 de outubro de 2019 e beneficiava mais de oito bairros, entre eles o Residencial Aracy Amaral, Barcelona, Bouganville, entre outros. Em notam a prefeitura disse que já está realizando um estudo técnico para que se descubra as causas do acidente.

“A Prefeitura de Senador Canedo e a Sanesc reiteram o compromisso para com todas as pessoas afetadas. Também há um trabalho contínuo para que se conclua a perícia técnico científica e se identifique a causa do problema”, finalizou a nota.