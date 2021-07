Cesta básica tem aumento de 3,44% em Goiânia

Levantamento realizado pelo Procon Municipal em 10 grandes redes de supermercados revela alta de 3,44% no valor da cesta básica em Goiânia. O preço médio, que em abril era R$ 504,79, passou para R$ 522,14.

De acordo com a pesquisa, os itens que contribuíram para o aumento foram a carne bovina, óleo e o café. Entre os cortes bovinos analisados pelo Procon, o quilo do coxão mole apresentou a maior variação de preço (70,97%). Em seguida o quilo do patinho (60,67%) e por último o quilo do coxão duro (30,08%). Já o pacote de café de 500 gramas apresentou variação de 48,59%, enquanto a variação do óleo foi de 22,33%.

Diferença do menor para o maior preço

A pesquisa também verificou a diferença do menor ao maior preço de 29 alimentos mais consumidos.

O quilo do tomate foi o que apresentou a maior variação de preço, com diferença de 276,98%. A batata inglesa teve variação de 237%. Já os alimentos que tiveram menores variações foram: feijão, arroz e o leite.

O Levantamento do Procon foi realizado entre os dias 21 de junho a 5 de julho. Confira aqui a pesquisa completa.