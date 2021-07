Em Brasília, prefeito busca viabilizar novos benefícios para trindade

O prefeito de Trindade, Marden Júnior, esteve em Brasília, nesta quarta-feira (07), oportunidade em que buscou viabilizar investimentos para o município durante audiências com parlamentares goianos. Ele se reuniu com os deputados federais Major Vítor Hugo, Adriano do Baldy e com o senador Vanderlan Cardoso.

Com Major Vítor Hugo foram traçadas estratégias para trazer melhorias destinadas ao setor de saúde de Trindade. “Mais uma vez, o parlamentar estende a mão ao povo trindadense”, diz o prefeito. “Ele, que tem trazido várias conquistas, como para a Vila São Cottolengo, agora volta a nos atender”, afirma.

“Fico feliz de receber o prefeito aqui. Ele que faz uma gestão que, em tão pouco tempo, já mostra grandes resultados para Trindade”, diz Major Vítor Hugo. “É um prazer articular benefícios que vão impactar positivamente a vida da população trindadense”, destaca o deputado.

Posteriormente, Marden Júnior e a secretária de Assistência Social de Trindade, Gabriela Alves, estiveram com o deputado Adriano do Baldy, no Ministério da Cidadania, em encontro com a diretora Parlamentar e Federativa, Natália Rios dos Reis. Na pauta, a reivindicação de benefícios para os Centros de Referência e Assistência Social (Cras) do município. Uma das iniciativas é a construção de sede própria para a instituição.

Pela tarde o parlamentar acompanhou o prefeito em audiência na Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco). Foram recebidos pelo superintendente, Nelson Viera, para tratar de novos convênios, projetos e recursos para Trindade.

A agenda em Brasília foi fechada no Senado Federal, em encontro com o senador Vanderlan. O apoio para atrair investimentos para o município também foi o tema da audiência.