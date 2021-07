Goiás recebe 116.950 doses de vacinas

O Governo de Goiás receberá dois carregamentos com um total de 116.950 doses de vacinas contra a Covid-19, enviados pelo Ministério da Saúde (MS). O primeiro lote chega ao Aeroporto Internacional de Goiânia na tarde desta quinta-feira (08/07), às 14h10, com 87.750 imunizantes Comirnaty, fabricados pelo laboratório Pfizer. Já na sexta-feira (09/07), às 9h, aterrissam em solo goiano mais 29.200 unidades da CoronaVac, do Instituto Butantan.

As vacinas do laboratório Pfizer serão todas destinadas para a primeira dose. Já o uso dos imunizantes do Butantan será dividido em dois momentos, sendo metade para a primeira aplicação e a outra para o reforço. Assim que passarem pelo processo de conferência na Central Estadual de Rede de Frio, na capital, os imunobiológicos serão preparados para envio aos municípios.

Conforme Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de Goiás, as doses recebidas poderão ser utilizadas, na sua totalidade, para vacinação por faixa etária, em ordem decrescente de idade. Os grupos prioritários, como idosos, trabalhadores da saúde, educação ou portadores de comorbidades, que ainda não se vacinaram, por algum motivo, terão prioridade independentemente da idade que estiver sendo atendida naquele município no momento.