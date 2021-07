Prefeitura inicia içamento de 36 vigas de viaduto do BRT

As obras do BRT Norte-Sul seguem avançando diariamente e a partir deste final de semana entram em uma nova etapa. Entre sábado (10) e sexta-feira (16), a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), realiza o içamento de 27 vigas de 33 metros e 9 vigas de 22 metros, do Viaduto Perimetral, na Avenida Goiás, sobre a Avenida Perimetral Norte.

A Seinfra informa que o local não terá interdições completas porque o trecho é pequeno, sem necessidade de desvio de rota, apenas uma alteração de 100 metros, o que não causa um grande impacto para o motorista que trafega pelo local. O espaço estará sinalizado corretamente e o aplicativo de navegação Waze também já foi informado da obra. A pasta lembra que podem ocorrer interdições momentâneas, por isso, recomenda não passar pela via.

“Optamos por iniciar essa nova etapa do BRT no final de semana exatamente para evitar o trânsito intenso e durante a semana serão intervenções pontuais. No fim, teremos uma obra importante para a cidade que vai mudar positivamente o transporte público e a vida de seus usuários”, explica o titular da Seinfra, o engenheiro Fausto Sarmento.

O BRT Norte-Sul tem extensão de 21,7 km e foi dividido nesses dois trechos: o trecho I, do Terminal Isidória até o Terminal Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, e o trecho II, do Terminal Recanto do Bosque, na região Norte da cidade, passando pela Praça do Trabalhador, Praça Cívica, Praça do Cruzeiro e chegando até o Terminal Isidória, na região Sul. A expectativa da Seinfra é entregar o trecho II do BRT em outubro de 2021 e o trecho I em 2022.