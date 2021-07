Goiânia faz Maratona da Vacinação contra a Covid-19 neste sábado

A Prefeitura de Goiânia realiza, neste final de semana, a primeira Maratona da Vacinação contra a Covid-19. A ação acontece no Paço Municipal, das 8h de sábado (10) às 8h de domingo (11), no sistema drive thru, sem necessidade de agendamento. É destinada à aplicação da primeira dose do imunizante na população a partir de 43 anos, sem comorbidades. Além de carros, a população poderá utilizar moto e bicicleta para participar da ação.

Com a parceria do Governo de Goiás e o envolvimento das Secretarias Municipais de Saúde, de Comunicação, Governo, Mobilidade, Comurg e Guarda Municipal, a estrutura da maratona contará com dez pontos de vacinação, para otimizar o fluxo de atendimento. Pelo menos 300 servidores da Saúde municipal foram mobilizados para a linha de frente e apoio. Eles contarão com o suporte das equipes do Exército.

“Chegamos a mais de 800 mil doses aplicadas em Goiânia e, há muito, vínhamos planejando essa maratona que se materializa em uma ação inédita, cujo objetivo é vacinar o maior número de pessoas da faixa etária contemplada de 43 e mais. A vacina é o meio mais eficaz de reduzir a propagação do vírus, proteger nossa população e, consequentemente, retomar, com segurança, nossas atividades”, aponta o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, salienta que a Maratona da Vacinação viabiliza o atendimento, sem agendamento, de quem não tem condições de ir a um posto de vacinação no horário comercial. “A população goianiense pode ter certeza de que faremos de tudo para ampliar, ainda mais, a vacinação na capital, estendendo a proteção que a vacina proporciona a todo o público-alvo da campanha”.

“Com o avanço da campanha de imunização, toda a população é beneficiada uma vez que a cobertura vacinal é a nossa esperança para vencer a pandemia e retomar a vida com saúde e proteção das pessoas. Nosso esforço diário tem sido garantir doses e o atendimento da população nos postos e essa estratégia vem para facilitar a vacinação”, garante Rogério Cruz, ao adiantar que outras ações como a implantação de um novo sistema de agendamento estão em andamento.