Sead abre 10 vagas para profissionais de Educação Física, Karatê e Judô

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), abre nesta sexta-feira (09/07) as inscrições para Processo Seletivo Simplificado com 10 vagas na Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel). Há oportunidades nas áreas de Educação Física, com foco em paradesporto e esporte paralímpico, Karatê e Judô. As inscrições estão disponíveis até o dia 19 de julho, por meio do site selecao.go.gov.br.

Para se inscrever, o interessado deverá pagar taxa única de R$ 20. As remunerações dos cargos temporários variam entre R$ 2.226,65 e R$ 2.720,40. Todos os salários serão acrescidos de R$ 500 como auxílio-alimentação. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Segundo o cronograma divulgado no edital, até o dia 27 de julho serão publicados os resultados das inscrições deferidas e indeferidas na seleção de contratados temporários. O processo seletivo viabiliza a implementação de Núcleos de Iniciação ao Esporte e Esporte Paralímpico nos municípios goianos (NIESPGO).