UEG divulga edital que regulamenta seleção de estudantes para IC&T

A Universidade Estadual de Goiás, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRP|UEG), divulgou edital de seleção de pesquisadores e acadêmicos para desenvolverem planos de trabalho nas modalidades bolsistas ou voluntários nos Programas de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica da Instituição (IC&T), relacionados aos projetos de pesquisa contemplados no Edital UEG n° 05/2021, Pró-Projetos. O período de inscrição será entre os dias 1º e 20 de agosto de 2021.

Serão contempladas quatro modalidades: BIC/UEG – Bolsas de Iniciação Científica da UEG, remunerada com bolsa de valor equivalente ao do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq (PIBIC/CNPq); BIT/UEG – Bolsas de Iniciação Tecnológica da UEG, remunerada com bolsa de valor equivalente ao do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq (PIBITI/CNPq); VIC/UEG – Iniciação Científica Voluntária (VIC); e VIT/UEG – Iniciação Tecnológica Voluntária (VIT). As modalidades têm como finalidade estimular o desenvolvimento do pensamento científico, iniciação à pesquisa, desenvolvimento e transferência de novas tecnologias e inovação por estudantes de graduação no ensino superior. Será concedida uma bolsa por acadêmico, para um período máximo de 12 (doze) meses.

O(a) pesquisador(a)-proponente que desejar inscrever alunos na IC&T-UEG, dentro das modalidades abrangidas neste edital, deverá, primeiramente, inscrever sua proposta de pesquisa no Edital UEG n° 05/2021, Pró-Projetos, conforme normas específicas do edital. As inscrições serão de responsabilidade do pesquisador(a)-proponente, por meio da inclusão dos Planos de Trabalho dos Acadêmicos, no mesmo número de Processo SEI, utilizado para a sua inscrição no Edital UEG n° 05/2021, constando o projeto de pesquisa e a documentação referente ao Pró-Projetos, a ser remetido para a Coordenação Institucional de Pesquisa e Iniciação Científica (Cód. SEI n° COPIPRP 16129).

Todas as normas do processo seletivo podem ser conferidas no edital UEG nº 06/2021.

Para esclarecer possíveis dúvidas e obter informações adicionais sobre o processo seletivo, basta enviar mensagem para os endereços de e-mail ict@ueg.br ou pesquisa@ueg.br, ou por meio do canal de Atendimento Virtual, conforme datas e horários disponibilizados no site da PRP|UEG.