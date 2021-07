Tribuna Política | Patriota de Goiás ganha na Justiça direito de retomar acesso ao SGIP, após retaliação do diretório nacional

O juiz substituto Evandro Moreira da Silva, da 18ª Vara Cível de Brasília, deferiu, na quarta-feira, pedido de liminar ou antecipação de tutela movido pelo diretório regional de Goiás do Patriota, presidido pelo ex-secretário da Fazenda Jorcelino Braga, para que a direção nacional do partido promova a liberação da senha do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), no prazo máximo de 24 horas, a contar da intimação. Devido a uma ação movida pelo goiano e outros presidentes regionais do país no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para reverter mudanças feitas em convenção nacional para receber a filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o bloqueio das senhas veio como retaliação.

“Em razão de conflitos internos no Partido Patriota ocorreu a extinção de alguns órgãos partidários estaduais e o bloqueio de senhas do SGIP de todos os órgãos partidários, indispensáveis para registro de informações na Justiça Eleitoral, sendo que muitas delas, caso não sejam entregues no prazo legal, acarretam penalidades administrativas e judiciais perante o TSE e à Receita Federal”, diz a decisão, que ressalta ainda que a direção goiana “afirma que, apesar de tentar solucionar a questão perante o Diretório Nacional e à Justiça Eleitoral, não logrou êxito. A multa diária em caso de descumprimento é de R$ 1 mil, até o limite de R$ 50 mil, sem prejuízo de aplicação de outras penalidades.

Parceria

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e o governador Ronaldo Caiado (DEM) participaram juntos da abertura da Maratona de 24 horas de vacinação contra a Covid-19, promovido pela prefeitura de Goiânia e o governo de Goiás no sábado, para um dia inteiro de imunização no sistema drive-thru.

Esforço

Pela maratona, dez pontos de vacinação foram montados no Paço Municipal, com 300 servidores da saúde, além do suporte do Exército. O atendimento foi feito sem a necessidade de agendamento, para o público geral a partir de 43 anos de idade.

Redial

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) dedicou a semana para entrevistas a rádios. Ele falou aos veículos de Anápolis, em coletiva, e participou do programa Papo Cabeça na Interativa FM, em Goiânia, a líder de audiência do público jovem.

Likes

Marconi insiste na tese de que se mudou para São Paulo para conseguir emprego para “sustentar a família”, fato que a população dificilmente acreditará. Além disso, ressalta sua presença nas redes sociais como se esta fosse a única forma de se fazer política e se comunicar com os goianos.

2022

Também do Republicanos, Rogério Cruz abriu as portas de sua administração para o companheiro e irmão de igreja Jeferson Rodrigues trabalhar sua candidatura a deputado federal.

Costura

Atualmente deputado estadual, ele tem visitado secretarias e órgãos municipais para estreitar relacionamento com as lideranças. Na terça-feira, ele esteve com Luan Alves, presidente da Amma. Estava acompanhado do vereador Clécio Alves (MDB), pai do presidente.

Alego

Já são dois caiadistas de olho na presidência da Assembleia Legislativa. José Vitti (DEM) já declarou que seu projeto é voltar à Alego e ao posto que já ocupou. Bruno Peixoto (MDB) tem também o mesmo desejo (leia entrevista nas páginas 4 e 5). Ele disputará pelo DEM.

Fomento

A GoiásFomento encerrou o cadastro para novas propostas do Peame, que emprestou R$ 112 milhões em linhas de crédito para empreendedores. O motivo foi ter atingido a totalidade de pedidos previstos no programa. Outras linhas de crédito continuam disponíveis.

Vapt Vupt > O governador Ronaldo Caiado inaugurou, em Anápolis, a revitalização da unidade Anashopping do Vapt Vupt. Foram mais de R$ 155 mil aplicados em melhorias estruturais, dentre elas a instalação de totens do Expresso, para atender quem não tem acesso à internet, sem precisar que o usuário tenha que ir até a algum dos servidores da unidade física.

Mais vacinas

A aprovação do Senado ao projeto que autoriza o uso de fábricas de imunizantes veterinários para a produção de vacinas contra a Covid-19 teve a participação do senador Vanderlan Cardoso (PSD), que comemorou a medida que pode “acelerar o processo de imunização da população brasileira”.

A ou B?

O senador Jorge Kajuru (Podemos) fez escola e muitos políticos goianos ocupam boa parte de seu tempo promovendo enquetes em suas redes sociais. O voto impresso é a bola da vez nas consultas que eles fazem aos internautas.

Inútil

O tema-objeto das caixinhas no Instagram ou de comentários com joinha ou coraçãozinho para indicar o voto no Facebook geralmente está muito fora da alçada que o mandato proporciona aos que o promove. Querem mesmo é movimentar as redes, o que nem sempre acontece.

OAB política

As eleições para as Subseções da OAB nos municípios praticamente repetem as disputas para as prefeituras locais. Cada grupo político tem seu candidato à Ordem. E os candidatos só se viabilizam se tiverem o apoio de algum grupo político.

Feed

Os dois posts feitos na última semana pelo presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), em suas redes sociais divulgam ações do prefeito Rogério Cruz e da prefeitura. Um é sobre o Refis e o outro, sobre viabilização de pernoites para pessoas em situação de rua. Este último após requerimento do presidente.

Bloqueadores

Proposta do deputado estadual Bruno Peixoto (MDB) que obriga as concessionárias a instalarem bloqueadores de ar blindados nos hidrômetros ficou para ser apreciada em segunda e última votação na Alego no próximo semestre. Os atuais, segundo a proposta, permitem a entrada de agentes contaminadores na rede do consumidor.

1 Chama o…

Deputado federal, Francisco Júnior (PSD) convidou Henrique Meirelles (PSD) para fazer, na Câmara, a abertura dos estudos sobre a recuperação da economia.

2 …Meirelles

Meirelles é secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo e pré-candidato ao Senado por Goiás, além de ex-ministro da Fazenda.

3 Pauta

Os estudos vão debater as reformas, programas de transferência de renda, recursos para estados e municípios e privatizações de estatais.