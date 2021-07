Goiânia avança e começa a vacinar pessoas a partir de 39 anos

Goiânia avança na vacinação e começa a aplicar as doses contra Covid-19 para pessoas a partir de 39 anos nesta terça-feira (13/7). São 16 postos disponíveis que funcionam por meio de agendamento, das 8h às 17h, além do drive-thru no Shopping Passeio das Águas, que começa a funcionar com distribuição de senhas. Serão disponibilizadas duas mil senhas a partir das 8h.

“Com a inclusão de quem tem 39 anos, vamos ampliar ainda mais a cobertura vacinal em nossa cidade, que já superou os 50% da população acima de 18 anos. O objetivo é um só: garantir a proteção a cada goianiense, para que possamos, no menor tempo possível, voltar à normalidade”, comemora o prefeito Rogério Cruz.

No último sábado (10/7), Goiânia aplicou 6,5 mil doses na maratona da vacinação contra a Covid-19, que ajudou a ampliar a faixa etária. Com isso, o município já acumula mais de 830 mil doses aplicadas, representando mais de 50% da população que recebeu pelo menos a primeira dose.

Confira os locais

Primeira dose: atendimento na modalidade pedestre, das 8h às 17h, por agendamento:

CIAMS Novo Horizonte

CSF Pq Santa Rita

CSF Residencial Itaipu

CSF Vila Mutirão

CS Cidade Jardim

CSF Leste Universitário

CSF Crimeia Oeste

Ciams Urias Magalhães

CSF São Francisco

CSF Vera Cruz II

CS João Braz

CSF Cerrado IV

UPA Chácara do Governador

UPA Novo Mundo

CSF Recanto das Minas Gerais

CS Parque Amazônia

Segunda dose (AstraZeneca)

Goiânia segue aplicando a segunda dose para pessoas com aprazamento para o mês de julho. Nesta terça-feira (13/7), poderão receber o imunizante aqueles que estão previstos para o dia 19/7 da vacina AstraZeneca. São disponibilizados sete locais, sendo cinco escolas, além da Área I da PUC Goiás e o Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I), sem a necessidade de agendamento, das 8h às 16h.

Locais de vacinação da segunda dose (AstraZeneca). Atendimento na modalidade pedestre, sem agendamento, das 8h às 16h

Escola Municipal Francisco Matias

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante

Escola Municipal Coronel José Viana

Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

Escola Rotary Goiânia Oeste

Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I)

Área I da PUC Goiás

Gestantes sem comorbidades, puérperas (até 45 dias após o parto) residentes em Goiânia e idosos com segunda dose em atraso continuam sendo atendidos no Ciams Dr. Domingos Viggiano (antigo Ciams Jardim América), sem agendamento. Para informações detalhadas para qualquer um dos dias e dos grupos, basta acessar o site https://www.goiania.go.gov.br/imunizagyn