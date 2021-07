Para quem vai viajar | Starbucks® apresenta campanha de inverno com novos produtos

Neste ano, o inverno chegou com um sabor especial: o brownie invade o cardápio de bebidas nas versões Espresso, Frappuccino®, Latte e Iced. A família Frappuccino® ganha mais um membro, o tropical Frappuccino® Maracujá, e para completar as principais novidades da campanha, o café Starbucks® Brasil Blend ganha nova embalagem.

Apresentado pela primeira vez em 2006, para celebrar a chegada da Starbucks® ao país, o Starbucks® Brasil Blend representa a essência brasileira em uma combinação de grãos 100% arábica, de torra média, provenientes de três das melhores regiões cafeeiras da região: Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Neste momento de sua história, o café ganha uma nova estampa em homenagem à brasilidade: elementos traduzem à floresta amazônica, por meio da flora e da fauna brasileira, do tucano – animal nativo –, e dos tons vibrantes em amarelo, verde e azul.

Disponível em todas as lojas Starbucks do país, o Starbucks® Brasil Blend pode ser apreciado em todas as bebidas à base de café ou mesmo em casa.

Nova embalagem do café Starbucks® Brasil Blend. A ilustração apresenta um tucano nativo cercado pela rica fauna brasileira, representada pela floresta amazônica.

Além do Starbucks® Brasil Blend, o cardápio de inverno conta com muitas novidades para a temporada. Conheça as bebidas e comidinhas da campanha:

Espresso Brownie: Espresso com calda mocha e essência de baunilha, servido sobre croutons de chocolate. Coberto com chantilly de brownie granulado de cookie. Uma experiência sensorial sem igual.

Brownie Latte: Espresso com calda mocha, essência de baunilha e leite vaporizado, servido sobre croutons de chocolate. Coberto com chantilly de brownie granulado de cookie.

Brownie Frappucino®: Calda mocha, essência de baunilha e crouton de chocolate, combinada com leite e base Frappuccino, batida com gelo. Coberta com chantilly de brownie granulado de cookie.

Iced Brownie Latte: Espresso com calda mocha, essência de baunilha e leite, servido sobre granulado de cookie e gelo. Coberto com delicioso chantilly de brownie granulado de cookie.

Maracujá Frappuccino®: Calda de maracujá combinada com base Frappuccino® creme e leite, batida com gelo. Servida sobre uma camada de calda maracujá com semente, e finalizada com chantilly de baunilha e calda de maracujá com semente.

Egg Bacon: Sanduíche com fatias de bacon, omelete e queijo prato. Ideal para o café da manhã e refeições rápidas ao longo do dia.

Egg Bacon Veggie: Opção de sanduíche vegetariano. Combinação de queijo provolone, omelete com espinafre e queijo prato.

Ainda em comemoração à estação, a marca apresenta copos reutilizáveis que mudam de cor, novas canecas e tumblers em inox.