Parque “DC Super Friends” no Passeio das Águas Shopping

Recentemente lançada no país, a Liga de heróis mais famosos do Universo DC em versão “baby” esbanja fofura e chega a Goiânia

Entre os dias 15/07 e 03/08, no Passeio das Águas Shopping, os heróis famosos da DC Comics em formato “baby” irão encantar e divertir os pequenos. Um Parque inédito com diversão focada nos pequenos e muita curtição no acompanhamento dos responsáveis.

Com várias cores e atividades que exploram a personalidade irreverente dos heróis, as atrações foram concebidas especialmente para criar um clima inesquecível e agradável para bebês, de zero a dois anos, e crianças, de dois a oito anos. Os horários de funcionamento serão: sexta a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h, com entrada gratuita.

O Parque surpreenderá com muita adrenalina e aventura. As atrações vão desde o famoso avião transparente da Mulher Maravilha, uma Gotham City em forma de um grande brinquedo divertido e de cenografia detalhada com o tema, o Superman também ganhou um espaço somente dele com a “Fortaleza da Solidão”, onde os pequenos vão se divertir com os games mais legais da DC, e ainda, uma Arena da Mulher Maravilha com atividades de flechas ao alvo.

Serão montados, em frente à escada rolante principal do shopping, a Fortaleza do Superman, o Avião da Mulher Maravilha e o Meeting Point. Em frente à loja da Brooksfield estará a Mini Cidade do Batman, o Escorregador Maluco do Coringa e a Arena de Treino da Mulher Maravilha.

“Somos referência em receber e promover grandes eventos, além de trazer ações inéditas para Goiânia, como o Parque DC Super Friends. Nosso objetivo é oferecer experiências únicas aos nossos clientes, por isso decidimos proporcionar uma atração de férias muito lúdica e divertida, visando sempre a segurança de todos em relação ao momento que estamos vivendo. Continuamos seguindo rígidos protocolos de segurança, chancelados pelo Hospital Sírio Libanês”, comenta Rommel Sena, gerente de Marketing do Passeio das Águas.

Todo o conteúdo do tema “DC Super Friends”, tem sido cada vez mais acessado, em destaque pelo canal DC Kids no Youtube, que já conta com mais de 2,6 milhões de inscritos. O evento “Parque DC Super Friends” foi concebido pela empresa Ludi Entretenimento, licenciada da Warner Bros Consumer Products.