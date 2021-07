“Só vou me sentir completamente realizado quando todos os canedenses estiverem imunizados”, disse Fernando Pellozo ao receber 1ª dose do imunizante

O prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo, e a primeira-dama Simone Assis, receberam juntos a primeira dose da vacina contra a Covid-19, na Unidade Básica de Saúde Valéria Perillo, nesta segunda-feira (12). Pellozo tem 44 anos e a esposa 42. Eles aguardaram na fila por cerca de 10 minutos e, rapidamente, receberam o imunizante.

Ao tomar a vacina, Fernando Pellozo aproveitou para fazer um apelo para que todas as pessoas, dentro da faixa etária de vacinação, compareçam na Unidade de Saúde e tome o imunizante. “Pessoal, venham, se protejam, ajudem a combater a Covid-19. Não dói muito. Não dói nada!” disse o prefeito, ao convocar a comunidade para se vacinar.

O município, que no momento vacina pessoas com 42 anos ou mais, no grupo geral, além de outros 12 grupos prioritários, já aplicou mais de 52 mil doses do imunizante, de acordo com o balanço desta segunda-feira (12). O prefeito fez questão de chamar as pessoas que já tomaram a primeira dose para que retorne, na data estipulada, para receber a segunda dose do imunizante. “A imunização só estará completa quando se toma a primeira e segunda doses. Não pode esquecer, não pode ignorar. Tem que vacinar”, disse.

Fernando Pellozo comentou, ainda, que Senador Canedo está avançado na imunização e que nesse momento 53% da população adulta já tomou pelo menos uma dose da vacina. “Neste momento essa vacina representa esperança de dias melhores, mas só vou me sentir completamente realizado quando todos os canedenses estiverem imunizados e livres desse vírus”, declarou o prefeito.

A primeira-dama, Simone Assis, faz parte deste total de doses aplicadas. Com 42 anos, recém completados, Simone não escondeu a felicidade de receber o imunizante. “Maravilhoso. É um alívio ter a oportunidade de estar ainda mais protegida. Desejo que todos vocês possam sentir esse alívio logo”, disse a primeira-dama. A esposa do prefeito lembrou, ainda, da importância de a população continuar seguindo os cuidados básicos. “Não descuidem! Usem máscara, façam a higiene das mãos e respeitem o distanciamento”, finalizou.

Nesta terça-feira (13), além de seguir com a vacinação nos pontos fixos, Senador Canedo realiza mais uma ação drive-thru de vacinação da segunda dose da vacina Astrazeneca. O movimento segue das 09h às 16h, na Praça Criativa Central, e o tempo de espera na fila é mínimo.