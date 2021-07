Tirolez apresenta campanha de mídia de dar água na boca: “Tirolez, o queijo queeeeijo”

Os derretimentos perfeitos dos queijos Mussarela e Prato, a cremosidade do Requeijão e o sabor único do Minas Frescal da marca são valorizados na ação

Quem resiste a uma bela pizza de Mussarela, a um sanduíche recheado de Queijo Prato, a uma deliciosa torrada com muito Requeijão Cremoso ou ao clássico Romeu e Julieta com Queijo Minas Frescal? Só de pensar já dá vontade de provar, não é mesmo? Então, imagina um filme inteirinho dedicado a trazer essas experiências sensoriais com queijo para o consumidor. Foram essas as inspirações da Tirolez, uma das marcas mais tradicionais de laticínios do país, para a campanha “Tirolez, o queijo queeeeeeijo”.

O filme apresenta uma sequência de cenas de dar água na boca com os queijos Tirolez, que estão presentes no dia a dia do consumidor, e tem como objetivo mostrar os diferenciais de qualidade, textura e sabor da marca. As estrelas da campanha são: o Queijo Mussarela e Prato Tirolez e seus derretimentos perfeitos, o Requeijão Cremoso Tirolez e sua cremosidade apaixonante e o sabor inconfundível do Queijo Minas Frescal Tirolez.

“Toda hora é hora de comer queijo. E quando o queijo é feito com amor e qualidade há mais de quarenta anos, é perfeito para acompanhar o consumidor em todos os momentos do seu dia. Por isso, trouxemos esses quatro produtos que são sucesso no dia a dia dos brasileiros para a campanha”, afirma Roberto Hegg, Diretor Comercial e Marketing da Tirolez.

A campanha será veiculada por meio de patrocínio na TV aberta, além de contar com conteúdos exclusivos nas plataformas proprietárias da marca no Facebook, Instagram e Youtube. O plano de mídia também conta com ativação de influenciadores digitais e conteúdos em parceria com plataformas de receitas.