Prefeitura anuncia abertura dos cinemas e teatros em Goiânia

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, anunciou na manhã desta quarta-feira (14/07), mudanças no decreto que estabelece as regras de funcionamento para o setor produtivo da capital. A grande novidade do encontro foi a liberação dos cinemas e teatros que estavam há mais de 400 dias fechados por conta da Covid-19. O prefeito afirmou que esta flexibilização só está sendo possível por conta da parceria entre setor público e privado.

“O setor produtivo sempre se mostrou aberto ao diálogo. Quando precisávamos fechar, os dados epidemiológicos à época eram apresentados e eles nos atendiam. Agora, como estamos em uma situação mais segura, é possível flexibilizar um pouco mais as medidas”, afirmou Cruz.

Os bares e restaurantes poderão funcionar agora até as 3 horas da manhã, aumentando o limite de 6 para 8 pessoas por mesa e com capacidade máxima de 50% de ocupação. Já os cinemas, teatros e circos, voltarão a abrir com a metade da capacidade de cada local, respeitando as medidas sanitárias como a utilização de máscara, aferição de temperatura e álcool em gel. Outra mudança fica por conta do comércio. A partir de amanhã, está liberado o funcionamento de acordo com o alvará de cada estabelecimento.

Estiveram presentes na reunião, o secretário de Governo, Arthur Bernardes, o titular da Saúde, Durval Pedroso, o chefe de Gabinete José Firmino, o presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo, e representantes do setor produtivo.

Novas regras

Bares

50% da capacidade

funcionamento até as 3h da manhã

limite de 8 pessoas por mesa

Comércio

funcionamento autorizado de acordo com o alvará de cada estabelecimento

Cinemas e teatros

abertura com limitação de 50% da ocupação.