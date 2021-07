Prefeitura busca espaço para novo Terminal Rodoviário Urbano na capital

O prefeito de Goiânia Rogério Cruz esteve nesta terça-feira (13) em Brasília acompanhado por secretários municipais e pelo deputado federal João Campos (Republicanos) para solicitar aos Correios a liberação de um terreno de 13.752 m² para a construção de um novo Terminal Rodoviário Urbano na capital.

O terminal, que deve substituir o da Vila Brasília, está contratado com a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento Regional. A área visada para construção fica localizada em uma região estratégica, entre os municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia, na confluência das avenidas 4ª Radial, Transbrasiliana, Rio Verde e São Paulo.

“Goiânia e Aparecida têm mais de 2 milhões de habitantes. O fluxo entre as duas cidades é grande e a mobilidade um verdadeiro desafio. Com o novo terminal vamos conseguir interligar mais bairros, reduzindo o tempo das viagens de ônibus, melhorando a vida de muita gente”, destacou o prefeito Rogério Cruz.

O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, afirmou na reunião que a empresa vai fazer os estudos necessários para definir o valor a ser negociado com o município pela área.

Nova feira à vista

O prefeito aproveitou a visita à capital federal para buscar autorização da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) para execução de projeto próprio de uma nova feira coberta em Goiânia com galpão, sala administrativa e banheiros. A alegação é que o projeto padrão da Sudeco é inviável financeiramente, pois supera o valor do convênio firmado com a autarquia.