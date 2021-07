Prefeitura de Goiânia vai tomar medidas contra os sommeliers de vacina

Sommelier da Vacina, esse é o para as pessoas que decidem não tomar determinado imunizante. Em Goiânia, somente nesta terça-feira (13), 346 pessoas recusaram tomar a vacina que estava disponível no drive-thru do Shopping Passeio das Águas.

Segundo a secretária Executiva de Saúde, Luana Ribeiro, cerca de 17, 3% das pessoas que foram o local de vacinação se recusaram a tomá-la. “Se trata de uma irresponsabilidade que tira o direito do outro de tomar a vacina, nesse momento tão importante. Precisamos lembrar que todas as vacinas são eficazes, que têm validação pelos órgãos sanitários e que têm eficácia comprovada para toda a população”, disse.

A expectativa da pasta era vacinar 2 mil pessoas apenas no drive-thru do Shopping Passeio das Águas, mas com recusaram das mais de 300 pessoas a prefeitura anunciou que vai tomar medias para penalizar os “sommeliers da vacina”. Em um vídeo publicado no Instagram Luana disse que um decreto deve ser assinado nos próximos dias para penalizar quem se recusar a tomar a vacina por causa da marca com o envio para o final da fila. “Ou seja, o “sommelier” só vai tomar a sua dose quando todos os goianienses com mais de 18 anos estiverem vacinados”.

A secretária lembra que além de ficarem vulneráveis às formas graves da Covid-19, essas pessoas prejudicam o avanço da nossa vacinação. “A cobertura vacinal é o mais importante nesse momento. Precisamos ter o foco no coletivo, para que nós possamos juntos superar esse momento da pandemia”.