UEG divulga resultado final do Vestibular 2021/1

O Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (NS|UEG) publicou nesta terça-feira, 13, o resultado final do Vestibular 2021/1. Confira aqui o Resultado final do Vestibular UEG 2021/1.

O cadastramento e matrícula dos candidatos convocados em primeira chamada serão realizados entre 14 e 21 de julho, por meio do envio de imagem escaneada/foto dos documentos exigidos no Edital de Abertura do Vestibular UEG 2021/1.

O material exigido deve ser encaminhado para o e-mail da secretaria acadêmica do câmpus/unidade universitária da UEG, que oferece o curso para o qual o candidato foi classificado e convocado, conforme os locais e horários definidos no Edital de Convocação a ser publicado pela Pró-Reitoria de Graduação (PRG|UEG).

A entrega das cópias autenticadas ou das cópias simples acompanhadas da documentação original para validação da matrícula será realizada quando o aluno iniciar as atividades presenciais no câmpus/unidade universitária em que estiver matriculado, de acordo com as normas a serem estabelecidas pela Universidade.

No ato da matrícula, deverão ser enviados/entregues:

– Uma fotografia colorida, recente, em tamanho 3×4;

– Certificado ou diploma de conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente e histórico escolar completo do Ensino Médio, ambos devidamente registrados pelo órgão competente;

– Histórico escolar correspondente ao certificado ou ao diploma ou à declaração apresentada;

– Documento oficial de identidade

– Cartão do CPF ou do comprovante de cadastro emitido pela Receita Federal;

– Certidão de nascimento ou casamento;

– Comprovante de quitação com a justiça eleitoral ou do comprovante de regularização junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O comprovante pode ser retirado no sítio do TSE (www.tse.jus.br), para maiores de 18 anos;

– Documento comprobatório da situação militar para os candidatos do sexo masculino.