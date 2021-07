Goiânia mantém vacinação em 39 anos e amplia grupo prioritário nesta segunda

Apesar da pouca quantidade de doses recebidas, Goiânia segue vacinando as pessoas contra a Covid-19 com mais de 39 anos sem comorbidades e também amplia o atendimento ao grupo prioritário. Nesta segunda-feira (19), a Prefeitura de Goiânia disponibiliza 16 postos que vão funcionar mediante agendamento, das 8h às 17, além do drive-thru do shopping Passeio das Águas, com disponibilização de 2 mil doses para demanda espontânea.

Para primeira dose, o agendamento é disponibilizado para o Ciams Novo Horizonte, Ciams Urias Magalhães, CSF Parque Santa Rita, CSF Residencial Jardim Itaipu, CSF Vila Mutirão, CS Cidade Jardim, CSF Crimeia Oeste, CSF São Francisco, CSF Vera Cruz II, CS João Braz, CSF Cerrado IV, UPA Chácara do Governador, UPA Novo Mundo, CSF Recanto das Minas Gerais, CS Parque Amazônia.

Na segunda-feira poderão receber o imunizante aqueles que estão previstos para o dia 23/7 da vacina AstraZeneca. São disponibilizados sete locais: a Escola Municipal Francisco Matias, Escola Municipal Coronel José Viana, Escola Municipal Lions Clube Bandeirantes, Escola Municipal Bárbara de Souza Morais, Escola Rotary Goiânia Oeste, na Área I da Pontificia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e no Salão Comunitário da Paróquia Jesus Bom Pastor (ao lado do CSF Guanabara I). A vacinação nesses locais será sem agendamento.

Grupos prioritários

Em atendimento à resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), Goiânia amplia os grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. Além dos idosos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e pessoas com comorbidades, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) retoma a vacinação dos trabalhadores da saúde e dos profissionais da educação. O atendimento será por agendamento no CSF Leste Universitário, exceto as gestantes e puérperas que serão atendidas no Ciams Dr. Domingos Viggiano – antigo Ciams Jardim América -, sem agendamento.