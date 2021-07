Tem início a semana da Agricultura Familiar

Braço forte da economia agropecuária, a agricultura familiar será celebrada com uma sequência de palestras na Semana da Agricultura Familiar, realizada pela Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) e pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), entre as próximas segunda (19) e sexta-feira (23), no canal do órgão no YouTube www.youtube.com/EmaterGoias. O evento marca a Semana Estadual da Agricultura Familiar, instituída pelo governador Ronaldo Caiado em razão do Dia Nacional da Agricultura Familiar, comemorado em 24 de julho.

Com uma programação extensa, os encontros acontecerão a partir das 14h, reunindo autoridades, técnicos extensionistas, pesquisadores e também agricultores familiares assistidos pela Emater, além de profissionais do Sebrae Goiás, Senar Goiás, Ceasa, Agrodefesa e GoiásFomento, para abordarem os principais temas de interesse desse segmento. A abertura será conduzida pelo presidente da Agência, Pedro Leonardo Rezende, e pelo secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça.

“Grande parte dos alimentos que chegam até a mesa dos brasileiros vem da produção da agricultura familiar. Além da segurança alimentar, a força do setor é delineada por sua importância econômica, sendo fundamental para o desenvolvimento rural de Goiás”, afirma o presidente da Emater.

De acordo com ele, a grande atribuição da instituição é ser o canal executor das políticas públicas implementadas pelo Governo de Goiás para a população rural, levando informação, novas tecnologias e assessoria técnica. “Anualmente, recebem assistência técnica e participam de nossos eventos de multiplicação de tecnologia rural mais de 17 mil famílias. Todos os dias nossos técnicos e extensionistas realizam mais de 200 atendimentos nos 246 municípios goianos”, completa a liderança.

Os números atestam a potência da agricultura familiar goiana. Segundo o último Censo Agro, divulgado em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos 152 mil estabelecimentos agropecuários em Goiás, 95 mil são de agricultores familiares, ou seja, 62% do total. Nacionalmente, o setor ocupava 77% das propriedades naquele período, o que correspondia a quase 4 milhões de estabelecimentos.

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça, também destaca que a agricultura familiar tem uma significativa representatividade no Estado de Goiás, tanto pelo abastecimento de alimentos quanto pela importância socioambiental.

“O Governo de Goiás reconhece o trabalho do segmento e trabalha para minimizar os desafios enfrentados. A Semana Estadual de Agricultura Familiar é uma das iniciativas voltadas à capacitação e comunicação com o agricultor familiar. Por meio da Seapa e jurisdicionadas Emater, Agrodefesa e Ceasa, o governo realiza um trabalho de comunicação direta para ouvir as demandas do produtor e desenvolver políticas públicas que realmente façam a diferença na vida dos goianos”, enfatiza.

Programação

Assim como na edição do ano passado, a próxima Semana da Agricultura Familiar será exclusivamente digital, com transmissão ao vivo das palestras, em decorrência da pandemia de Covid-19. Entre os temas que serão debatidos estão melhoramento genético de gado a preços acessíveis, produção de cerveja com mandioca da agricultura familiar, como a pesquisa desenvolvida pela Emater beneficia o pequeno produtor rural e detalhes sobre Crédito Rural. Além disso, o evento irá mostrar cases de sucesso com a participação de agricultores familiares assistidos pela Agência que tiveram suas vidas transformadas pela assistência técnica.

Confira abaixo a programação completa:

19 de julho – segunda-feira

14 horas – Abertura

14h30 – Desafios e perspectivas da Ater pública, com Pedro Leonardo de Paula Rezende (presidente da Emater)

15 horas – Agroindústria e Agricultura Familiar: Ater pública transformando vida, com Márcia de Paula (Emater) e Zenaide Almeida (produtora de Mineiros)

15h45 – Como vender na Ceasa, com Josué Siquera Lopes (Ceasa)

20 de julho – terça-feira

14 horas – Melhoramento genético do gado a preços acessíveis – Conheça o Pró-Genética, com Ana Kassia Ribeiro (Emater)

14h45 – Criação de gado – Pasto mais produtivo ao menor custo possível, com Juscimar Barrosa (Emater) e Wanderley Silveira (produtor de Goiás)

15h30 – Boas práticas na vacinação do rebanho, com representante da Agrodefesa

21 de julho – quarta-feira

14 horas – Mandioca mais produtiva é esperança de elevação da renda para famílias rurais goianas, com Ivanildo Ramalho (Emater)

14h45 – Como pesquisa e produtor trabalham juntos para aumentar produtividade de mandioca em assentamento, com Bruna Valente (Emater) e Douglas (produtor de Uirapuru)

15h30 – Bioinsumos e Agricultura Familiar – sustentabilidade como aliada na elevação da renda, com Donalvam Maia e Renato de Sousa Faria (Seapa)

22 de julho – quinta-feira

14 horas – Feiras livres como solução de mercado para produtores orgânicos, com Álvaro Rodrigues (Emater)

14h45 – Sementes de milho a preço simbólico são oportunidade para agricultura familiar, com Fernanda de Cássia (Emater) e Lucimar Lopes de Araújo e Waldo Soares de Jesus (produtores de Santa Fé de Goiás)

15h30 – Rotulagem para agregação de valor – Como deixar seu produto mais atrativo, com representante do Sebrae

16h15 – Produtor Empreendedor – Saiba como acessar linha de crédito exclusiva para produtor rural goiano, com Petherson Santana (GoiásFomento)

23 de julho – sexta-feira

14 horas – Cerveja de mandioca – como participar vendendo sua produção, com Antelmo Teixeira (Emater) e Fábio Ferreira (Ambev)

14h45 – Tudo o que você precisa saber sobre Crédito Rural, com Maria de Fátima Souza (Emater)

15h30 – Produção e beneficiamento de frango caipira, com Saulo Veríssimo (produtor de Abadiânia)

16h15 – Receita do Campo, com Renildo Teixeira (Senar Goiás)