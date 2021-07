Tribuna Política | Deputados neocaiadistas se fartam de recursos nas secretarias estaduais

Deputados de partidos de oposição, mas que penderam para a base do governo estadual estão recebendo como uma das recompensas as portas abertas nas secretarias. Francisco Oliveira (PSDB) e Bruno Peixoto (MDB) são os mais atendidos, mas não os únicos, segundo uma fonte palaciana. Eles gozam de prestígio principalmente nas secretarias de Saúde e Educação, além da Goinfra. “Agora, estão instrumentalizados para ajudar as prefeituras com as quais têm parcerias e que formam suas bases eleitorais. Até intensificaram as visitas aos municípios para mostrar que estão se aproximando do governo e que terão mais força para ajudar”, diz a fonte. Recuperação de rodovias e de asfalto urbano lidera os pedidos e, em muitos casos, já estão sendo executados nos municípios após pedido de deputados. Presidente da Goinfra, Pedro Sales é o que mais recebe os pedidos “com prioridade”. E os viabiliza.

Menos sofrimento

Na entrega de serviços de hemodiálise na Policlínica de Posse, o governador Ronaldo Caiado (DEM) fez questão de ressaltar a distância que a população da região enfrentava em busca desse tipo de atendimento. Campos Belos, por exemplo, fica a mais de 600 quilômetros de Goiânia.

Entorno

A saúde teve outra notícia boa na semana, a retomada das obras do Hospital de Águas Lindas. Com a ajuda de emendas de deputados federais e senadores, serão investidos na unidade R$ 120 milhões por ano. A inauguração está prevista para 2022.

Modernidade

Os serviços digitais do governo de Goiás, implantados após a reestruturação do Vapt Vupt, estão no Top 10 nacional, segundo mapeamento da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia de Informação e Comunicação.

Olha aqui

Prefeito de Aparecida de Goiânia e que sonha com candidatura ao governo do estado, Gustavo Mendanha (MDB) intensificou a divulgação de grandes obras com parte feitas pela sua gestão. Um dos destaques são os cinco eixos estruturantes Norte-Sul.

Preste atenção

Mendanha aposta ainda na construção dos cinco eixos Leste-Oeste na cidade para melhorar a mobilidade urbana da região do Grande Garavelo, uma das mais importantes economicamente. Serviriam como exemplo para propostas para o estado.

Plano

Presidente do Ipasgo, Hélio Lopes (DEM) já se movimenta por candidatura a deputado federal. Já tem até trabalho conjunto com pré-candidatos a estadual, um deles é Marcos Cabral (DEM), assessor da Governadoria, que passou pela Secretaria de Desenvolvimento Social e pela Codego.

Fundão

Só Elias Vaz (PSB), Flávia Morais (PDT) e Rubens Otoni (PT) votaram contra a LDO que amplia o fundo eleitoral para R$ 5,7 bilhões. Os outros 13, à excessão de José Nelto (Podemos) que estava ausente, ajudaram a aprovar o aumento de 185%, em comparação a 2020, do que poderá ser gasto com campanha eleitoral em 2022.

SEGURANÇA > A Prefeitura de Trindade buscou apoio das polícias Civil e Militar para melhorar a segurança no Polo Industrial Maria Monteiro. Por meio de parceria público-privada serão instaladas câmeras de monitoramento com maior qualidade de imagem. Os empresários vão adquiri-las e o município fará a instalação, para monitoramento 24 horas por dia pela Agência Municipal de Segurança Pública Patrimonial.

Anápolis

Na comemoração dos 114 anos, Anápolis passou a sediar o Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária. Ele vai funcionar nas instalações do Centro de Convenções, construído nos governos de Marconi Perillo (PSDB).

Mudança

A mudança de utilidade foi proposta por Caiado e aprovada em articulação com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que participou da solenidade de inauguração. O prefeito Roberto Naves (Progressistas) comemorou: “Anápolis é Anápolis. Que orgulho da nossa cidade!”

Desinteressado

O senador Luiz do Carmo (MDB) nada comentou sobre o manifesto de 27 dos 28 prefeitos de seu partido pelo apoio a Caiado e indicação de Daniel Vilela na vice, na eleição do próximo ano (leia mais nas páginas 6 e 7). A permanência dele no partido é incerta e, se concretizada a aliança, mais distante ainda sua reeleição.

Mão amiga

De iniciativa do governo, o programa Mães de Goiás contou com a dedicação do presidente da Assembleia, Lissauer Vieira (PSB), para sua aprovação em sessão extraordinária convocada por ele e realizada na sexta-feira

A ou B?

Se houver mesmo, a aliança do MDB com o DEM finda o plano A de Lissauer: ser o candidato a vice-governador junto com Caiado, pelo PSD. Ficaria o B: deputado federal. De qualquer forma, quem está tranquilo é José Vitti (DEM), que herdará as bases de Lissauer para tentar voltar à Alego e à presidência da Casa.

PSDB

A vereadora Aava Santiago (PSDB) tem se inserido cada vez mais nas articulações e decisões do partido, depois que assumiu a direção em Goiânia. No evento em que João Dória veio a Goiás em busca de apoio para as prévias do partido, ela teve encontro reservado com ele e entregou pedido de medicamento que pode ser desenvolvido pelo Butantan.

1 Violência

Oito municípios goianos com população igual ou superior a 100 mil habitantes apresentaram taxas de Mortes Violentas Intencionais superiores à média nacional.

2 Canedo

São eles: Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Luziânia, Novo Gama, Senador Canedo (campeão, com 38,8/100 mil hab.), Trindade, Valparaíso de Goiás e Goiânia.

3 Nacional

Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O município de Caucaia-CE registrou a maior taxa: 98,6/100 mil hab. A nacional é de 23,6.