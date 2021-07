Coopercitrus Expo Digital: Está no ar a mais completa feira digital do agronegócio

Começou na segunda-feira (19), a Coopercitrus Expo Digital 2021, 22ª edição da feira de agronegócio da Coopercitrus. Com o tema A Jornada do Agro, o evento coloca o maior acervo tecnológico mundial do agro à disposição dos produtores rurais. Pelo segundo ano em versão virtual, em uma plataforma 3D de experiência 360º, com 12 jornadas completas pelas principais atividades agropecuárias.

Na abertura, realizada digitalmente, a ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias parabenizou a Coopercitrus, que está sempre à frente do seu tempo, colocando soluções inovadoras acessíveis para todos os produtores rurais. “Muito obrigada pelos ensinamentos que eu tive aí e por tudo o que vocês fazem pelo Agro brasileiro. Eu não tenho dúvida de que essa 22ª edição será também um grande sucesso”, comentou.

O secretário da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Itamar Borges, afirmou que a iniciativa da Coopercitrus está totalmente alinhada às necessidades do setor, colocando o crescimento do produtor rural no centro do evento, com foco na tecnologia da agricultura para produzir com mais qualidade, e sustentabilidade.

“Cada vez mais, precisamos proporcionar conhecimento para nossos agricultores sobre novas tecnologias, sobre produtos e sobre serviços voltados para as atividades agropecuárias. A melhoria da produção nos abre um leque de possibilidades nesse exigente mercado externo, sem deixar de atender o consumidor interno. Esse evento tem uma grande importância nesse momento em que o ESG, o Ambiental, o Social e a Governança, se tornam imprescindível no agro”, afirmou o secretário, ressaltando a importância das alternativas que promovam redução de custos com uso racional de insumos.

O CEO da Coopercitrus, Fernando Degobbi, salientou a grande inovação de colocar o produtor rural no centro da proposta de valor. “São mais de 5 mil conteúdos o que torna a plataforma o maior acervo técnico digital do agro mundial. A grande inovação é a jornada do agro, com visitas guiadas por mais de 400 profissionais da Coopercitrus, transformados em avatares orientando o cooperado por todas as fases de cada cultura agropecuária, com as melhores práticas para que o produtor cresça como um todo. É uma experiência completa e inovadora”, ressaltou.

O presidente do Conselho Administrativo da Coopercitrus, José Vicente da Silva, ressaltou, na abertura, que a Coopercitrus Expo coloca na mão do cooperado o que há de mais tecnológico no mundo. “Aliado ao formato inovador, vamos oferecer condições comerciais especiais e oportunidades para os produtores conhecerem tecnologias e se atualizarem sobre as novidades do setor”, afirma o presidente.

O vice-presidente do Conselho de Administração, reforçou a atenção que a cooperativa está dando para o ESG, com a atenção ao Meio Ambiente, Responsabilidade Ambiental e Governança; convidando a todos para a inauguração do prédio educacional da Fundação Coopercitrus Credicitrus, que acontecerá na próxima segunda-feira (26), às 14h30. “O novo edifício educacional da Fundação abriga cursos importantes do Centro Paula Souza, com o objetivo de formar mão de obra especializada para o agro”.

A expectativa é que o evento tenha mais de 130 mil visitas, com objetivo de faturamento de R$1,3 bilhões. A Coopercitrus Expo Digital reforça o seu compromisso com o agronegócio brasileiro, levando soluções completas para que o pequeno, médio e grande produtor cresça como um todo.

Evento

A Coopercitrus Expo Digital prossegue até 31 de julho. Para acessar a plataforma, basta digitar www.coopercitrusexpo.com.br no navegador do celular, tablet ou computador para ter acesso a todos os ambientes e jornadas de produção.