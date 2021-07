População com 32 anos já pode receber a vacina em Aparecida

Com mais de 283 mil doses de vacinas aplicadas contra a covid-19, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia segue avançando com a Campanha de Imunização. Nesta quarta-feira, 21 de julho, começam a ser vacinados os moradores acima de 32 anos de idade. A ampliação contempla integralmente a população dessa faixa etária, independente da condição ou presença de comorbidade. Para receber o imunizante é necessário apresentar documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço.

Os interessados podem procurar, sem necessidade de agendamento, os drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, das 8 às 18 horas. Quem preferir receber o imunizante nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização, precisa agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso pode ser feito pelo site da Prefeitura (aparecida.go.gov.br). As vagas para as pessoas com mais de 32 anos serão liberadas ainda hoje, 20.

“Sei da ansiedade dos mais jovens para a vacinação e quanto o avanço da Campanha poderá contribuir com a nossa cidade. Por isso, é sempre uma alegria enorme fazer esse anúncio. Nosso foco é ampliar a faixa etária sempre que possível, conforme disponibilidade de doses e demanda. Nesta terça, o movimento já estava mais tranquilo nos postos. Amanhã, quero ver em peso a galera com 32 anos ou mais sendo imunizada. Vamos lá, pessoal. Chegou a vez de vocês!”, convoca o prefeito Gustavo Mendanha.