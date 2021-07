Goiânia amplia vacinação para pessoas a partir de 35 anos nesta quinta, 22

A Prefeitura de Goiânia amplia a vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 35 anos nesta quinta-feira (22/7). As pessoas elencadas no grupo devem fazer o agendamento por meio do aplicativo ou no site da prefeitura para uma das 16 unidades disponíveis, que terão seu funcionamento das 9h às 17h, ou poderão comparecer no drive thru do Shopping Passeio das Águas a partir das 9h, onde serão distribuídas duas mil senhas.

O prefeito Rogério Cruz comemora a chegada de 43.804 doses e a possibilidade de ampliação da idade. “Sabemos que só a vacinação pode dar segurança à população e permitir que voltemos a ter uma vida normal. Agora, com a ampliação para 35 anos, temos certeza que vamos aumentar a cobertura vacinal na nossa cidade. Estamos prestes a atingir um milhão de doses aplicadas e só vamos parar quando todos os goianienses estiverem seguros”, ressalta.

Confira os locais

Primeira dose: atendimento na modalidade pedestre, das 9h às 17h, por agendamento:

CIAMS Novo Horizonte

CSF Pq Santa Rita

CSF Residencial Itaipu

CSF Vila Mutirão

CS Cidade Jardim

CSF Leste Universitário

CSF Crimeia Oeste

Ciams Urias Magalhães

CSF São Francisco

CSF Vera Cruz II

CS João Braz

CSF Cerrado IV

UPA Chácara do Governador

UPA Novo Mundo

CSF Recanto das Minas Gerais

CS Parque Amazônia

Primeira dose: drive thru, sem agendamento, distribuição de duas mil senhas a partir das 9h:

Shopping Passeio das Águas

Segunda dose (AstraZeneca)

Goiânia segue aplicando a segunda dose para pessoas com aprazamento para o mês de julho. Nesta quinta-feira (22/7), poderão receber o imunizante AstraZeneca aqueles com data marcada até o dia 24/7 e em atraso, sem necessidade de agendamento. Mas atenção, as escolas municipais não serão disponibilizadas para aplicação de segunda dose, devido à testagem ampliada de antígeno para a Covid-19. A administração da segunda dose estará disponível na Área I da PUC Goiás, das 9h às 17h.

Grupos prioritários

Em atendimento à resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), Goiânia ampliou o atendimento aos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. Além dos idosos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e pessoas com comorbidades, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) retomou nesta semana a vacinação dos trabalhadores da saúde e dos profissionais da Educação. O atendimento é por agendamento para o CSF Leste Universitário, exceto gestantes e puérperas, que continuam sendo atendidas no Ciams Dr. Domingos Viggiano (antigo Ciams Jardim América), sem agendamento. Idosos que não receberam a primeira dose ou estão com atraso para a segunda, também podem procurar o Ciams.

Para informações detalhadas para qualquer um dos dias e dos grupos, basta acessar o site https://www.goiania.go.gov.br/imunizagyn.