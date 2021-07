Feira das Pretas acontece neste fim de semana

A prefeitura de Goiânia realiza nos dias 24 e 25 de julho a Feira das Pretas, parte da Campanha Julho das Pretas, uma reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha.

O evento, realizado em parceria entre as secretarias de Políticas para as Mulheres e a de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, ocorrerá no terceiro piso do Shopping Bougainville, com exposição e venda de peças criadas por mulheres negras da comunidade local, como tecidos e roupas africanas, assessórios, alimentos, pinturas e artesanato.

No dia 24, o funcionamento será das 10h às 22h, e no dia 25 das 14h às 20h. A entrada é franca e a feira seguirá todos os protocolos sanitários contra a Covid-19. A feira também contará com programações culturais e debates.

Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais das secretarias: @secretaria_mulher ou @direitoshumanosgn.