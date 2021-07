Confira o calendário de vacinação contra Covid-19 até a próxima segunda

Com o recebimento de mais de 40 mil doses de vacina contra a covid-19 na última quarta-feira (21), a Prefeitura de Goiânia conseguiu ampliar a vacinação e divulga o calendário de aplicação das doses contra a Covid-19 até a próxima segunda-feira (26). Os locais que são disponibilizados para primeira dose já tiveram todas as vagas preenchidas, mas vale ressaltar que serão distribuídas duas mil senhas por dia no shopping Passeio das Águas, por demanda espontânea, sempre a partir das 8h, exceto no domingo.

O município ampliou para 35 anos a faixa etária da população geral que poderá receber o imunizante nos próximos dias. A segunda dose também continua sendo aplicada para pessoas com datas agendadas para o mês de julho, além das excepcionalidades e grupos prioritários.

“Ampliar grupos significa proteger ainda mais vidas e com esse novo cronograma até a próxima semana conseguiremos atingir mais pessoas com idade a partir de 35 anos. Vale lembrar que a segunda dose também continua sendo aplicada e precisamos chamar atenção da população, pois somente com a conclusão do esquema vacinal é possível ter a eficácia comprovada de proteção contra a doença”, explica o secretário de Saúde, Durval Pedroso.

Confira o calendário:

Sexta-feira (23/7):

Primeira dose (população a partir de 35 anos):

16 locais disponíveis, por agendamento, das 8h às 17h

Drive thru: Shopping Passeio das Águas, duas mil senhas a partir das 8h.

Segunda dose:

Reforço da Astrazeneca para pessoas com data marcada até o dia 26 de julho e em atraso, sem necessidade de agendamento, por ordem alfabética, das 8h às 16h:

Iniciais de A a L: atendimento das 8h às 12h

Iniciais de M a Z: atendimento das 12h às 16h

Locais:

Escola Municipal Francisco Matias

Escola Municipal Lions Clube Bandeirantes

Escola Municipal Coronel José Viana

Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

Escola Rotary Goiânia Oeste- Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I)

Área I da PUC Goiás

Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I)

Sábado (24/07):

Primeira dose (população a partir de 35 anos):

Oito locais disponíveis, por agendamento, das 8h às 17h

Drive thru: Shopping Passeio das Águas, duas mil senhas a partir das 8h.

Segunda dose:

Reforço da Astrazeneca para pessoas com data marcada até o dia 26 de julho e em atraso, sem necessidade de agendamento, por ordem alfabética, das 8h às 16h:

Iniciais de A a L: atendimento das 08h às 12h

Iniciais de M a Z: atendimento das 12h às 16h

Locais:

Escola Municipal Francisco Matias

Escola Municipal Lions Clube Bandeirantes

Escola Municipal Coronel José Viana

Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

Escola Rotary Goiânia Oeste

Área I da PUC Goiás

ATENÇÃO! Neste dia não serão aplicadas as segundas doses no Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I).

Segunda-feira (26/7):

Primeira dose (população a partir de 35 anos):

16 locais disponíveis, por agendamento, das 8h às 17h

Drive thru: Shopping Passeio das Águas, duas mil senhas a partir das 8h.

Segunda dose:

Reforço da Astrazeneca para pessoas com data marcada até o dia 27 de julho e em atraso, sem necessidade de agendamento, por ordem alfabética, das 8h às 16h:

Iniciais de A a L: atendimento das 8h às 12h

Iniciais de M a Z: atendimento das 12h às 16h

Locais:

Escola Municipal Francisco Matias

Escola Municipal Lions Clube Bandeirantes

Escola Municipal Coronel José Viana

Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

Escola Rotary Goiânia Oeste

Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I)

Área I da PUC Goiás