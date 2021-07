Governo de Goiás autoriza obras da nova sede da Escola Estadual Professora Zuzu, em Catalão

O governador Ronaldo Caiado assinou, dia 14 de julho, a ordem de serviço que autoriza o início das obras da nova sede da Escola Estadual Profes­sora Zuzu, em Catalão. O valor total do investimento será de R$ 4.614.346,95 e a previsão de conclusão do prédio é de 12 meses.

A ordem de serviço foi assinada durante a terceira edição do Encontro de Prestação de Contas da Educação e de Suporte Técnico das Secre­tarias Municipais de Educação no Simec/PAR, realizado no auditório da Secretaria de Educação do Estado de Goiás (Seduc).

Com 35 anos de existência, a atual sede faz parte de um modelo antigo e ultrapassado, onde o calor é insuportável por conta das salas de aula pequenas e o teto muito baixo. Esse modelo é conhecido como “escola de placas”.

A escola atual será totalmente demolida e, em seu espaço, será erguido um novo prédio, considerado um modelo de excelência em sua estrutura física. A nova Escola Estadual Professora Zuzu será a primeira unidade educacional Padrão Século XXI de Catalão.

Por conta dos trâmites para o início da obra, a instituição de ensino passou por reordenamento e não funcionou durante o primeiro semestre de 2021. A grande maioria dos 190 alunos foi transferida para o Colégio Estadual Maria das Dores, que fica nas proximidades.

Padrão de excelência

As obras do novo prédio têm previsão de ser concluídas no prazo de 12 meses. Quando estiver pronta, a nova escola terá capacidade para atender até 1.260 estudantes nos três turnos, ampliando o atendimento à população das Vilas Cruzeiro I e II, dos bairros das Américas e São João e adjacências.

O projeto arquitetônico da nova escola faz parte de um modelo tão inovador que inspirou o Ministério da Educação (MEC) a replicá-lo em outros Estados brasileiros. Além de ampla área para estacionamento interno, o prédio possui três pavilhões com 12 salas de aula, vestiários, auditório, biblioteca, pátios cobertos, cozinha e refeitório, sala de Atendi­mento Educacional Especia­lizado (AEE), quadra poliesportiva coberta, dois laboratórios (Informática e de Física e Biologia), extensa área verde e vários espaços de convivência para estimular a interação entre alunos e professores.

Além do novo prédio da E. E. Professora Zuzu, o Governo de Goiás planeja construir no município de Catalão uma segunda unidade escolar Padrão Século XXI nos próximos dois anos.