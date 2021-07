Caiado sanciona lei que amplia DAIA

O governador Ronaldo Caiado sancionou, nesta terça-feira (27), projeto de lei que autoriza a transferência, por parte do Governo de Goiás, de uma área total de 175 hectares da Plataforma Logística Multimodal de Anápolis para a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego). Também assinou termo de assentamento para a expansão de quatro empresas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), com investimento privado de R$ 56,4 milhões, e autorizou instalação de uma agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios).

O terreno repassado à gestão da Codego, que é responsável pelos distritos industriais do Estado, conta com 1.163.427,17 metros quadrados. A expectativa é de que sejam criados 108 módulos industriais e cinco mil novos empregos diretos com o repasse. “Quando as pessoas me perguntam sobre qual a grande obra que terei na gestão, digo que é uma só: cuidar das pessoas, esse é o meu objetivo de vida”, resume Caiado.

“Vamos cuidar do emprego, da saúde, da segurança, das pessoas vulneráveis, cuidar para que Goiás seja um Estado visto nacionalmente como referência de boas obras e ações, e não notícia em páginas policiais”, destacou o governador. Para Caiado, “os empresários, quando chegam a Anápolis, muitas vezes vindos de outros Estados e até mesmo de fora do Brasil, sentem-se acolhidos”.

Caiado agradeceu ao presidente da Codego, Renato de Castro, e relembrou da ligação de décadas com a família do gestor. “O pai dele, desde que iniciei minha vida na política, na defesa do produtor rural, na luta da Constituinte para garantir o direito de propriedade, recebeu-me em Goianésia, até na minha campanha de presidente da República, em 1989”, lembrou. “Então, vocês podem ver que minha ligação é muito forte e foi transferida ao seu filho a oportunidade de ser meu braço direito, que tive na minha candidatura ao governo do Estado, a quem eu agradeço imensamente por esse fato, e, hoje, aceitando também nosso convite, estando à frente da nossa Codego”, enalteceu.

“O governador sempre nos fala isto e reforça em letras garrafais: se a Codego funcionar, Goiás cresce, a indústria cresce e os empregos são gerados. Precisamos ter isso em mente”, disse o presidente da Codego, Renato de Castro. “O empresário é o grande elo que faz a máquina funcionar. Sem ele, não teremos emprego, nem o recolhimento de impostos”, pontuou. “Um Estado forte não se faz com empresários fracos. Temos que fomentar, a cada dia, o crescimento de empresas”, avaliou.