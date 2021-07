CNH Social: Prazo para matrícula online termina nesta terça

Termina nesta terça-feira, dia 27 de julho, o prazo para que os selecionados do programa CNH Social efetuem a matrícula online e garantam sua vaga. Nesta etapa, o Governo de Goiás, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO), oferece três mil vagas com processo de habilitação gratuito. A lista dos candidatos selecionados está disponível no site www.detran.go.gov.br. Os classificados devem ficar atentos aos prazos para garantir a vaga.

Os contemplados têm até o dia 27 de julho para efetuar a matrícula online e até 12 de agosto para entregar a documentação em um dos postos de atendimento presencial, onde será efetuada a abertura do Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach). A perda do prazo ou não entrega dos documentos comprobatórios implicará em desclassificação. As vagas remanescentes vão compor uma segunda chamada, prevista para ser divulgada no dia 18 de agosto.

Os candidatos que tiverem o nome na lista, disponível no site da autarquia, deverão efetuar a matrícula online no portal (www.detran.go.gov.br) e procurar uma unidade de atendimento presencial Vapt Vupt ou Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) para apresentar a documentação. Quem deixar de cumprir o prazo ou não apresentar os documentos necessários será desclassificado.

Os contemplados terão direito à isenção das taxas do Detran-GO (Inclusão no Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático). Os beneficiários também estarão isentos de pagar pelos exames médico e psicológico, junta médica, quando se tratar de candidato com deficiência, e toxicológico, exigido para categoria profissional. Por meio de parcerias, serão oferecidos ainda o curso teórico, de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes.

Cronograma:

– 27/07 – Prazo final para realização da matrícula online.

– 12/08 – Prazo final para entrega da documentação e abertura do Renach.

– 18/08 – Data prevista para divulgação da segunda chamada.