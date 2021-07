Confira como fica a aplicação de 2ª dose da vacina contra Covid-19 em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia continua com a imunização contra Covid-19 da população em geral e grupos prioritários. Para completar o esquema vacinal é importante que a população se atente ao fato de que a segunda dose deve ser aplicada no prazo correto, respeitando o intervalo previsto. Para isso, não é necessário fazer agendamento para segunda aplicação.

O secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, recomenda que a população, antes de sair de casa, acesse o link do #ImunizaGyn, disponível no site da Prefeitura de Goiânia, para evitar o ponto de vacinação errado. “Por termos três imunizantes disponíveis que precisam de segunda dose, estamos disponibilizando postos de vacinação em diversos locais para ter a indicação correta da vacina e evitar, sobretudo, aglomerações”, explica.

Durval Pedroso lembra ainda que receber a segunda dose é de extrema importância

para completar o esquema vacinal e, assim, controlar a pandemia da Covid-19.

Confira onde tomar a 2ª dose:

Vacina Astrazeneca

O intervalo é de 12 semanas entre as doses e o reforço está disponível, sem agendamento, em seis locais de Goiânia. O atendimento é das 8h às 17h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

Locais de vacinação

– Escola Municipal Francisco Matias: Rua Carlos Gomes – Parque Anhanguera

– Escola Municipal Coronel José Viana Alves: Rua CM7 – Setor Cândida de Morais

– Escola Municipal Lions Clube Bandeirante: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30 – Bairro Goiá

– Escola Municipal Bárbara de Souza Morais: Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo

– Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19 – Jardim América

– Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

Vacina Pfizer

O intervalo é de 12 semanas entre as doses e o reforço está disponível, sem agendamento, em sete locais de Goiânia. O atendimento é das 8h às 17h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z. Na Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) o atendimento é até às 16h.

Locais de vacinação

– CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita

– CSF Crimeia Oeste: Av. Domingos Lemes do Prado – Setor Crimeia Oeste

– CSF São Francisco: Av. das Palmeiras, Bairro – s/n – São Francisco

– CSF Boa Vista: Av. dos Ipês, 1656 – Boa Vista

– UPA Jardim Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

– Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

– Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

Vacina Coronavac

O intervalo é de 28 dias entre as doses e o reforço está disponível, sem agendamento, na UPA Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim América). No local, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, também para gestantes, puérperas e idosos com vacinas em atraso.

Local de vacinação

– UPA Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim América): Praça C-201, 2-82 – Jardim América