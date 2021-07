Goiânia convoca mais de 170 pedagogos em processo seletivo de substituição

Edital de convocação foi publicado na edição de sexta-feira (23/7) do Diário Oficial do Município. Chamamentos, referentes ao Edital 002/2019, estão sendo feitos semanalmente, para provimento de vagas ociosas

A Prefeitura de Goiânia convocou mais de 170 pedagogos em Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação (SME) para o provimento de vagas ociosas da rede municipal de ensino. O chamamento é referente ao Edital 002/2019.

Publicado no Diário Oficial do Município (DOM) da última sexta-feira (23/7), os candidatos convocados deverão apresentar toda a documentação requerida diretamente na respectiva Coordenadoria Regional de Educação que consta no Edital entre os dias 27/07, 28/07 e 29/07, das 8h às 12h ou 14h às 18h.

A lista completa dos selecionados e a toda documentação necessária para a contratação estão disponíveis no site da Prefeitura de Goiânia.

Confira abaixo endereço das regionais para comparecimento:

CRE Brasil – Rua Prof. Lázaro Costa, Qd 167, Lt 10, Cidade Jardim | 3524-5681

CRE Bretas – Av. Goiás Norte, Qd 68, Lt 01, Setor Urias Magalhães | 3524-2490

CRE Central – Rua Cacique, esq. c/ Rua Capistabos, Qd. 35, Lt. 01 a 38, Setor Santa Genoveva | 3524-1664

CRE Jarbas – Rua C 75, esq. c/ C 93, Qd 192, Setor Sudoeste | 35241720

CRE Thomé – Rua C 165, Qd 588, Lt 77, Setor Nova Suíça | 3524-5636