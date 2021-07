Del Valle Kapo lança promoção de dia dos pais

A marca Del Valle Kapo lançou a Promoção Para Sempre Criança para “reforçar seu posicionamento e criar uma conexão emocional entre pais e filhos”, colocando brincadeiras e diversão como uma forma de aproximar as famílias e despertando a criança interior de cada adulto. A campanha promocional, criada em parceria pelas agências Bullet e Wunderman Thompson, vai sortear centenas de prêmios para serem curtidos em família. São mais de 750 itens incríveis, como tablets, blocos de montar, bicicletas, skates, videogames, smart TVs, teclados musicais, jogos, entre tantos outros, distribuídos em sorteios semanais e divididos em categorias que estimulam imaginação, aprendizado, esporte, música e jogos.

Para participar, basta adquirir Del Valle Kapo, acessar www.kapo.com.br/parasemprecrianca e cadastrar a nota fiscal para escolher os prêmios a que quer concorrer.

Ao longo da promoção, além dos prêmios, o hotsite irá disponibilizar 60 dicas de brincadeiras para pais e filhos se divertirem juntos onde estiverem. Ao conectar infâncias de diferentes gerações, Del Valle Kapo vai mostrar que quando adultos e crianças brincam juntos, os momentos em família podem ficar muito melhores. Com curadoria realizada por psicólogos especializados, as atividades sugerem aos adultos resgatarem momentos da infância vivenciando brincadeiras como cabana de lençol; massinha de modelar; amarelinha; cabra-cega; cabo de guerra elétrico; forca; hoje é domingo, pede cachimbo; passa anel; telefone sem fio; entre tantas outras.

“Este é mais um passo da marca para estimular a convivência de adultos e crianças por meio da magia do brincar. Lançamos o vídeo manifesto em junho e agora a promoção chega para fortalecer esse posicionamento de Kapo: levar os adultos a se conectarem com sua criança interior. O resgate de brincadeiras antigas é uma forma dos pais reviverem sua infância, ensiná-las para os pequenos e criarem momentos especiais para a família brincar junto”, explica Pedro Abbondanza, Diretor de Marketing da The Coca-Cola Company. A marca direciona sua comunicação para os pais, pois entende que esta é uma oportunidade única de despertar o universo lúdico entre os adultos.

“A pandemia nos obrigou a repensar a relação entre o tempo e nosso jeito de viver. Com o isolamento social, nossas casas viraram escritório, escola, academia, cinema, parque, tudo ao mesmo tempo. Com isso, a vida foi ficando ainda mais corrida. Esse contexto foi a base para a proposta da marca com a campanha Para Sempre Criança: ajudar os adultos a resgatarem a criança interior e, assim, viverem mais tempo de qualidade com seus filhos. O site da promoção foi desenvolvido com um cuidado especial buscando uma UX superintuitiva e amigável. Essa é com certeza uma das promoções mais cheias de significados que a Bullet colocou na rua.”, destaca Rubens Casanova, CCO da Bullet.

A promoção contempla também ações de social e digital, que podem ser acompanhadas nas redes sociais da marca, assim como ações de merchandising em canais da TV aberta.

Promoção válida de 26/7/2021 a 17/9/2021. Consulte regulamento, condições de participação e Certificado de Autorização em www.kapo.com.br/parasemprecrianca. Imagens ilustrativas.